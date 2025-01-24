В Саудовской Аравии ответили на предложение Трампа снизить цены на нефть — Finance.ua

В Саудовской Аравии ответили на предложение Трампа снизить цены на нефть Сегодня 18:45 — Энергетика

Саудовская Аравия фиксирует рост спроса на мировом рынке энергии и считает необходимым обеспечить эффективные поставки для покрытия этого спроса.

Об этом заявил министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим, выступая в пятницу на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Позиция Саудовской Аравии и ОПЕК заключается в обеспечении долгосрочной стабильности рынка, чтобы убедиться, что есть достаточное предложение для удовлетворения растущего спроса. И спрос действительно растет, будь то в США или из-за развития искусственного интеллекта. Спрос будет расти, и мы должны обеспечить эффективное поставки энергии без ущерба для энергетической безопасности, без риска для нашей способности использовать технологии и сотрудничество для борьбы с изменением климата, что является серьезной проблемой», — сказал он, отвечая на вопрос по поводу вчерашнего предложения президента США относительно уменьшения цены на нефть.

Также важно предоставить развивающимся странам справедливый доступ ко всем выгодам, которые дает энергия, отметил саудовский министр.

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По его убеждению, существуют глобальные вопросы, требующие решения, и один из них — это энергетический переход.

«Я не думаю, что мы можем позволить себе неправильный подход к вопросу энергетического перехода. В этот раз мы должны сделать все правильно. Обеспечение энергией и энергетическая безопасность — это основа для глобального роста и процветания», — заявил Алибрагим.

На этом фоне он упомянул саудовский программный документ «Saudi Vision 2030», который предусматривает долгосрочное реструктурирование экономики страны.

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«Нас особенно интересует несырьевая экономика. Сегодня несырьевые виды деятельности составляют 52% от общего ВВП — и это впервые. Это — положительный сигнал, который следует учитывать. Рост несырьевого сектора стабильный, и мы ожидаем завершить 2024 год с показателем в 3,9%, 2025 год — на уровне 4,8%, а 2026 год — с 6,2% роста несырьевого сектора. Именно это является нашим приоритетом», — сообщил министр.

Алибрагим также подчеркнул, что между США и КСА существует «длительное и крепкое партнерство, которое длится уже восемь десятилетий». По его словам, «Saudi Vision 2030» предусматривает инвестиции «в 12 раз больше», чем заявленная цифра в 600 млрд долл. в американскую экономику, которую президент Трамп хотел бы увеличить до 1 трлн.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил , что намерен обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть. По его словам, это моментально может остановить российско-украинскую войну.

Трамп также сказал, что будет просить Эр-Рияд увеличить инвестиционный пакет в США с 600 млрд долл.

Укрінформ По материалам:

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