Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики россии ожидается уже в этом году — Finance.ua

Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики россии ожидается уже в этом году Сегодня 20:20

Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики россии ожидается уже в этом году

Санкции против нефтегазового сектора россии приведут к падению экономики страны-агрессора. Это произойдет уже в ближайшее время.

Об этом в комментарии YouTube -каналу РБК-Украина сказала Светлана Романко, основательница Razom We Stand.

«Я скажу так, что в ближайший год точно (чувствуем реальное падение экономики рф — ред.)», — сказала она.

По ее словам, если Евросоюз введет полный запрет на российский газ, как он планирует это сделать до 24 февраля, «тогда рф потеряет полностью европейский премиальный рынок до конца и не будет ни сжиженный газ поставлять, ни никакой».

«Конечно, если Украина перекроет транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода „Дружба“, мы немного поможем Европе, и это дает нам очень большие шансы», — добавила она.

Как отметила Романко, «Турецкий поток» не так много газа сейчас транспортирует. «И можно его, я уверена, дожать американскими в частности санкциями, санкциями „Большой семерки“. Потому что Турция, мы тоже понимаем ее политическую позицию. Сами они этот поток не перекроют», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что в следующие 5 летроссия не сможет никак, ни материально, ни финансово, ни инфраструктурно построить новые обходные газопроводы, например завершить «Силу Сибири», «поскольку ограничен доступ технологий, в том числе к сжиженному газу».

По ее словам, если россия вдруг вздумает вложиться в такое проигрышное дело, эти расходы заберут от военной экономики.

«Но Китай не нуждается в СПГ. Поэтому это не произойдет. Япония — уже даже для них сделаны исключения в санкциях все еще по газу, потому что они очень зависимы, но Япония начинает отказываться. Они тоже понимают, что с россией нельзя иметь никаких дел» , — добавила Романко.

Напомним, пятилетний контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» истек 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив москву примерно 5−7 млрд долларов доходов в год.

Но Украина продолжает транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. По оценкам Центра Разумкова, это дает москве около 6 млрд евро доходов в год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.