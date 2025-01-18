Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики россии ожидается уже в этом году — Finance.ua
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Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики россии ожидается уже в этом году

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Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики россии ожидается уже в этом году
Нефтегазовые санкции в действии: падение экономики россии ожидается уже в этом году
Санкции против нефтегазового сектора россии приведут к падению экономики страны-агрессора. Это произойдет уже в ближайшее время.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина сказала Светлана Романко, основательница Razom We Stand.
«Я скажу так, что в ближайший год точно (чувствуем реальное падение экономики рф — ред.)», — сказала она.
По ее словам, если Евросоюз введет полный запрет на российский газ, как он планирует это сделать до 24 февраля, «тогда рф потеряет полностью европейский премиальный рынок до конца и не будет ни сжиженный газ поставлять, ни никакой».
«Конечно, если Украина перекроет транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода „Дружба“, мы немного поможем Европе, и это дает нам очень большие шансы», — добавила она.
Как отметила Романко, «Турецкий поток» не так много газа сейчас транспортирует. «И можно его, я уверена, дожать американскими в частности санкциями, санкциями „Большой семерки“. Потому что Турция, мы тоже понимаем ее политическую позицию. Сами они этот поток не перекроют», — сказала эксперт.
Она подчеркнула, что в следующие 5 летроссия не сможет никак, ни материально, ни финансово, ни инфраструктурно построить новые обходные газопроводы, например завершить «Силу Сибири», «поскольку ограничен доступ технологий, в том числе к сжиженному газу».
По ее словам, если россия вдруг вздумает вложиться в такое проигрышное дело, эти расходы заберут от военной экономики.
«Но Китай не нуждается в СПГ. Поэтому это не произойдет. Япония — уже даже для них сделаны исключения в санкциях все еще по газу, потому что они очень зависимы, но Япония начинает отказываться. Они тоже понимают, что с россией нельзя иметь никаких дел» , — добавила Романко.
Напомним, пятилетний контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» истек 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив москву примерно 5−7 млрд долларов доходов в год.
Но Украина продолжает транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. По оценкам Центра Разумкова, это дает москве около 6 млрд евро доходов в год.
По материалам:
РБК-Україна
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