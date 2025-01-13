Из-за санкций США кремль может потерять до 20% экспорта нефти — Finance.ua

Из-за санкций США кремль может потерять до 20% экспорта нефти Сегодня 17:20 — Энергетика

В рф ожидают, что остановка их заводов из-за последних санкций США не сильно повлияет на мировые рынки, зато значительно сократит выручку россии.

Об этом сообщает российский «Коммерсантъ».

Санкции ударят по нефтяному и газовому сектору россии. В санкционный список внесено несколько десятков структур «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

На «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» в последние месяцы приходилось до 20% российского экспорта нефти. «Сургутнефтегаз» ежемесячно отгружал около 1,9−2,2 млн тонн, «Газпром нефть» — 1,6−1,8 млн тонн.

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Санкции наложили на московский НПЗ и крупнейший в россии Омский НПЗ, а также на «Газпром нефть шельф», владеющий «Приразломным месторождением», единственным введенным в действие на арктическом шельфе рф. Также в списке санкций перечислен один из крупнейших в россии Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», Сургутнефтегазбанк и другие структуры нефтекомпании.

В россии считают, что возникнут проблемы с ростом дисконтов на нефть и нефтепродукты, увеличением ставок фрахта из-за дефицита «чистых» танкеров, а также с проведением оплаты.

«Этот пакет санкций — результат усилий правительства США, направленных, с одной стороны, на количественное расширение санкций против основных компаний-экспортеров, а с другой — наносящих, возможно, даже более чувствительный удар по выстроенной финансово-юридической и логистической инфраструктуре», — отмечает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.

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Из-за санкций все операции с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом» должны быть свернуты до 27 февраля.

Недавно США также впервые включили в санкционный список два действующих российских СПГ-завода «Криогаз-Высоцк» на 660 тыс. тонн в год компании «Новатек» и Газпромбанка и завод «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год.

российский «Коммерсантъ» сравнивает эту ситуацию с заводом «Арктик СПГ-2», который в основном принадлежит «Новатек». Санкции полностью остановили его работу.

Как сообщает «Коммерсантъ», цитируя оценки независимого эксперта Александра Собко, совокупная годовая выручка «Криогаз-Высоцкая» и «Портовая СПГ» от продажи СПГ может достигать 1,3 млрд долл. за 2,2 млн тонн СПГ, которые экспортируют площадки".

Эксперт отмечает, что такие объемы значительны для мирового рынка, но в долгосрочной перспективе их остановка не приведет к кризису из-за наличия альтернативных больших мощностей в мире: крупный завод Plaquemines LNG в США на 14 млн тонн и LNG Canada.

Економічна Правда По материалам:

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