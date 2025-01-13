Из-за санкций США кремль может потерять до 20% экспорта нефти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за санкций США кремль может потерять до 20% экспорта нефти

Энергетика
10
В рф ожидают, что остановка их заводов из-за последних санкций США не сильно повлияет на мировые рынки, зато значительно сократит выручку россии.
Об этом сообщает российский «Коммерсантъ».
Санкции ударят по нефтяному и газовому сектору россии. В санкционный список внесено несколько десятков структур «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».
На «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» в последние месяцы приходилось до 20% российского экспорта нефти. «Сургутнефтегаз» ежемесячно отгружал около 1,9−2,2 млн тонн, «Газпром нефть» — 1,6−1,8 млн тонн.
Читайте также
Санкции наложили на московский НПЗ и крупнейший в россии Омский НПЗ, а также на «Газпром нефть шельф», владеющий «Приразломным месторождением», единственным введенным в действие на арктическом шельфе рф. Также в списке санкций перечислен один из крупнейших в россии Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», Сургутнефтегазбанк и другие структуры нефтекомпании.
В россии считают, что возникнут проблемы с ростом дисконтов на нефть и нефтепродукты, увеличением ставок фрахта из-за дефицита «чистых» танкеров, а также с проведением оплаты.
«Этот пакет санкций — результат усилий правительства США, направленных, с одной стороны, на количественное расширение санкций против основных компаний-экспортеров, а с другой — наносящих, возможно, даже более чувствительный удар по выстроенной финансово-юридической и логистической инфраструктуре», — отмечает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.
Читайте также
Из-за санкций все операции с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом» должны быть свернуты до 27 февраля.
Недавно США также впервые включили в санкционный список два действующих российских СПГ-завода «Криогаз-Высоцк» на 660 тыс. тонн в год компании «Новатек» и Газпромбанка и завод «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год.
российский «Коммерсантъ» сравнивает эту ситуацию с заводом «Арктик СПГ-2», который в основном принадлежит «Новатек». Санкции полностью остановили его работу.
Читайте также
Как сообщает «Коммерсантъ», цитируя оценки независимого эксперта Александра Собко, совокупная годовая выручка «Криогаз-Высоцкая» и «Портовая СПГ» от продажи СПГ может достигать 1,3 млрд долл. за 2,2 млн тонн СПГ, которые экспортируют площадки".
Эксперт отмечает, что такие объемы значительны для мирового рынка, но в долгосрочной перспективе их остановка не приведет к кризису из-за наличия альтернативных больших мощностей в мире: крупный завод Plaquemines LNG в США на 14 млн тонн и LNG Canada.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.