США ввели новые санкции против энергетического сектора рф — Finance.ua

США ввели новые санкции против энергетического сектора рф Сегодня 09:29 — Казна и Политика

США ввели новые санкции против энергетического сектора рф

В пятницу, 10 января, США сообщили о введении санкций против ряда российских нефтяных и страховых компаний. В санкционный список попали «Сургутнефтегаз», «Газпром Нефть», «Ингосстрах», «Альфастрахование» и «Радкомфлот».

Об этом сообщили в министерстве финансов США.

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Санкции охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора россии, прямо или косвенно поддерживающих войну рф против Украины.

Кто попал под санкции

В частности, под санкции попали руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков, сын совладельца «Лукойла» миллиардер Вагит Алекперов, а также Сергей Кудряшов, руководитель «Зарубежнефти».

Новые санкции также затронули сербскую компанию NIS, которая является дочерним предприятием российского «Газпром нефти». Ограничения также были введены против страховых компаний, в частности Ингосстрах и Альфастрахование.

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Согласно сообщению, с 27 февраля американским компаниям запрещается предоставлять нефтесервисные услуги в россии.

Новые санкции включают также ограничения, усложняющие для россии возможность избегать «ценовых потолков» на нефть, установленных странами G7.

В санкционный список попали 184 танкера, также был закрыт доступ к остаточным судам компании «Совкомфлот», цель предотвратить обход международных санкций.

Кроме того, под ограничение попал и «Росатом»: против 14 членов его совета директоров, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс и причастных к контролю над Запорожской атомной электростанцией, также ввели санкции

Новые санкции также предусматривают запрет на услуги по добыче и транспортировке нефти для международных компаний, ограничения на LNG-терминалы, в частности Portovaya и Cryogas Vysotsk, что сократит экспортные возможности России.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за объявленный новый пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором.

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«Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов действительно очень важна, и мы это хорошо чувствуем. Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставки: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера и компании третьих стран», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, немаловажную роль играет введение санкций против таких компаний как «Сургутнефтегаз» — «ключевой финансовый кошелек для самого путина».

«Такие действия посылают четкий сигнал: преступники должны платить за свои преступления. Чем меньше доходов россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир», — добавил президент.

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