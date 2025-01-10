Япония ввела новые санкции против рф, Северной Кореи и Китая — Finance.ua

Япония ввела новые санкции против рф, Северной Кореи и Китая
В пятницу, 10 января, правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против россии из-за ее вторжения в Украину. Ограничения также затронули Северную Корею и Китай.
Об этом сообщает The Japan Times.
В общей сложности 33 организации и 12 человек, в том числе гражданин Северной Кореи, были добавлены в японский список целей замораживания активов в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле. Также 53 организации из стран, включая россию и Китай, стали субъектами запрета на экспорт и другие меры.
Япония с 23 января запретит экспорт в россию еще 335 товаров, включая небольшие мотоциклы и компоненты для спецтехники, например кранов.
Цель состоит в том, чтобы усилить ответ Японии на поддержку Северной Кореей россии и использование москвой третьих стран для уклонения от санкций.
«Дополнительные шаги призваны способствовать международным усилиям для достижения мира. Япония будет продолжать сотрудничать с международным сообществом, включая своих партнеров по G7», — заявил главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Японию за усиление санкций против рф. Он добавил, что санкции против одного гражданина КНДР — за то, что россия использует Северную Корею в войне против Украины.
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