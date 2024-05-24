Япония ввела санкции против россии за покупку оружия из КНДР — Finance.ua

Япония ввела санкции против россии за покупку оружия из КНДР
Правительство Японии решило ввести санкции против девяти организаций, базирующихся в россии, и гражданина рф, а также двух кипрских фирм, через которые москва закупает оружие из Северной Кореи.
Об этом сообщает Kyodo News.
Представитель японского правительства Хаяси Йосимаса заявил в пятницу на пресс-конференции, что Япония «решительно осуждает» поставки оружия россии из Северной Кореи, что является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
«Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, крайне важно принимать меры по координации с международным сообществом», — сказал Хаяси Йосимаса.
В МИД Японии отметили, что активы, которыми в Японии владеют санкционированные компании, включая судоходные и военные фирмы, будут заморожены.
Поделиться новостью