Япония ввела санкции против россии за покупку оружия из КНДР — Finance.ua

Япония ввела санкции против россии за покупку оружия из КНДР Сегодня 10:15 — Мир

Япония ввела санкции против россии за покупку оружия из КНДР

Правительство Японии решило ввести санкции против девяти организаций, базирующихся в россии, и гражданина рф, а также двух кипрских фирм, через которые москва закупает оружие из Северной Кореи.

Об этом сообщает Kyodo News

Представитель японского правительства Хаяси Йосимаса заявил в пятницу на пресс-конференции, что Япония «решительно осуждает» поставки оружия россии из Северной Кореи, что является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Читайте также Минфин США предупредил немецкие банки о последствиях за обход санкций против россии

«Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, крайне важно принимать меры по координации с международным сообществом», — сказал Хаяси Йосимаса.

В МИД Японии отметили, что активы, которыми в Японии владеют санкционированные компании, включая судоходные и военные фирмы, будут заморожены.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.