Япония выделит Украине средства из замороженных российских активов — Finance.ua
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Япония выделит Украине средства из замороженных российских активов

Казна и Политика
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Япония выделит Украине средства из замороженных российских активов
Япония выделит Украине средства из замороженных российских активов
Японское правительство приняло решение передать Украине дополнительные 3 миллиарда долларов из замороженных российских активов.
Об этом сообщил президент Украины после телефонного разговора с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.
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Зеленский поблагодарил правительство Японии за решение передать Украине средства, а также за дополнительную поддержку в виде энергетического оборудования и строительства укрытий.
По его словам, стороны договорились о дальнейшем диалоге и встречах для углубления сотрудничества.

Общий объем помощи от Японии

Зеленский также выразил благодарность японскому народу за оказанную гуманитарную и финансовую помощь, которая уже достигла 12 миллиардов долларов.
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Благодаря этой поддержке удалось спасти тысячи украинских жизней.
Напомним, в Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Это совместный проект нескольких украинских производителей и японской машиностроительной компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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