Торговля с Японией выросла на 6% в 2024 году — Минэкономики Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Объем двусторонней торговли между Украиной и Японией в 2024 году вырос на 6% и достиг $747,2 млн, продолжив прошлогоднюю тенденцию роста, которая составила почти 30%.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе бизнес-форума в Осаке, передает Минэкономики

Она отметила, что Украина работает над усилением двусторонней торговли с Японией и отмечает оживление активности с начала полномасштабного вторжения. Цель Украины — не только торговать с Японией, но и привлекать японские инвестиции в Украину для создания японской продукции в Украине.

Кроме того, по словам Свириденко, Япония — второй по объему донору помощи бюджету Украины. Только в этом году поддержали украинский госбюджет на $4,2 млрд.

Отмечается, что страна также реализует более 30 проектов через международные организации, в частности, в таких сферах как сельское хозяйство, медицина, гуманитарное разминирование и другие.

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