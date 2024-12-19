Торговля с Японией выросла на 6% в 2024 году — Минэкономики — Finance.ua
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Торговля с Японией выросла на 6% в 2024 году — Минэкономики

Казна и Политика
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Объем двусторонней торговли между Украиной и Японией в 2024 году вырос на 6% и достиг $747,2 млн, продолжив прошлогоднюю тенденцию роста, которая составила почти 30%.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе бизнес-форума в Осаке, передает Минэкономики.
Она отметила, что Украина работает над усилением двусторонней торговли с Японией и отмечает оживление активности с начала полномасштабного вторжения. Цель Украины — не только торговать с Японией, но и привлекать японские инвестиции в Украину для создания японской продукции в Украине.
Кроме того, по словам Свириденко, Япония — второй по объему донору помощи бюджету Украины. Только в этом году поддержали украинский госбюджет на $4,2 млрд.
Отмечается, что страна также реализует более 30 проектов через международные организации, в частности, в таких сферах как сельское хозяйство, медицина, гуманитарное разминирование и другие.
По материалам:
Mind
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