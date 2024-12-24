Украина получила $1 млрд от Японии и Великобритании — Finance.ua

Украина получила $1 млрд от Японии и Великобритании Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Украина получила $1 млрд от Японии и Великобритании

В госбюджет Украины поступил транш в размере $1 млрд в рамках Программы по Второму займу на поддержку политики развития «Основы роста» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование состоит из $567 млн ​​под гарантии правительства Японии и $483 млн под гарантии правительства Великобритании.

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«Привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета Украины. Благодарны Всемирному банку, Японии и Великобритании за существенную поддержку госбюджета в этот сложный период», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Цель проекта DPL — поддержка имплементации реформ в Украине. ТАК, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований Программы.

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До указанного транша были достигнуты результаты для обеспечения устойчивого роста в сферах таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры.

«Украина привержена процессу реформирования даже в условиях военного положения. Прежде всего, это служит не только привлечению критически важных ресурсов, но и способствует дальнейшему экономическому росту и восстановлению, вместе с вкладом в дальнейшую евроинтеграцию страны», — добавила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

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