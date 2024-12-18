Украина получила транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро — Finance.ua

Украина получила транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро
Украина в среду, 18 декабря, получила в государственный бюджет 4,1 млрд евро финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента», — говорится в сообщении.
Очередной транш стал результатом выполнения Украиной всех мер, определенных Планом Украины.
Общая помощь в этом году по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. В общей сложности в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.
Справка Finance.ua:
- в мае 2024 года Совет ЕС принял план для Ukraine Facility, которым определяются намерения правительства Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые он планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет. Этот шаг позволил приступить к регулярным выплатам в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро;
- по данным президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, с начала вторжения рф по состоянию на начало августа Евросоюз предоставил Украине помощи на 108 млрд евро.
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