Украина получила транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро — Finance.ua

Украина получила транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Украина получила транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро

Украина в среду, 18 декабря, получила в государственный бюджет 4,1 млрд евро финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента», — говорится в сообщении.

Читайте также Фон дер Ляен пообещала Украине новый транш по программе на 50 млрд евро до конца года

Очередной транш стал результатом выполнения Украиной всех мер, определенных Планом Украины.

Общая помощь в этом году по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. В общей сложности в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

Справка Finance.ua:

в мае 2024 года Совет ЕС принял план для Ukraine Facility, которым определяются намерения правительства Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые он планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет. Этот шаг позволил приступить к регулярным выплатам в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро;

по данным президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, с начала вторжения рф по состоянию на начало августа Евросоюз предоставил Украине помощи на 108 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.