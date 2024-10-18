Фон дер Ляен пообещала Украине новый транш по программе на 50 млрд евро до конца года — Finance.ua

Фон дер Ляен пообещала Украине новый транш по программе на 50 млрд евро до конца года 18.10.2024, 11:47 — Казна и Политика

Фон дер Ляен пообещала Украине новый транш по программе на 50 млрд евро до конца года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение Украине до конца года еще одного транша помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого составляет 50 млрд евро.

Об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии напомнила, что механизм предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов евро в четыре года, с 2024 по 2027 год, которые выделяются в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

«Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года», — сказала фон дер Ляен.

Предыдущий транш в размере почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility Европейская комиссия перечислила Украине в августе.

Економічна Правда По материалам:

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