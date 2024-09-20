Фон дер Ляйен объявила о «зимнем плане» ЕС для Украины — Finance.ua

Фон дер Ляйен объявила о «зимнем плане» ЕС для Украины Сегодня 16:30 — Энергетика

Фон дер Ляйен объявила о «зимнем плане» ЕС для Украины

Европейская комиссия разработала план по поддержке Украины зимой, фокусирующийся на ремонте энергетической инфраструктуры, дальнейшем объединении украинской сети с европейской и стабилизации потоков внутри страны. Таким образом Брюссель хочет обеспечить дополнительные 4,5 ГВт мощностей.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

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«Комиссия разработала план на зиму для Украины, который я представила в Брюсселе вместе с Фатихом Биролем, директором Международного энергетического агентства, который также вас поддерживает. План Комиссии построен вокруг трех приоритетов: во-первых, мы помогаем вам отремонтировать то, что повредили российские удары. Мы стремимся восстановить возможности в объеме 2,5 гигаватт этой зимой», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что таким образом будет покрыто около 15% потребностей Украины в течение предстоящей зимы.

Вторым элементом плана Еврокомиссии является продолжение объединения Украины с электросетью Европы, что позволит экспортировать 2 гигаватта в Украину — около 12% потребностей Украины зимой.

«С помощью этих двух столбов — ремонта и присоединения — мы сможем покрыть около 25% потребностей Украины этой зимой. Это вдобавок к собственному производству Украины», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Третий «столп» плана заключается в стабилизации, то есть Брюссель будет работать над обеспечением стабильного потока энергии по Украине, несмотря на российские атаки на крупные инфраструктурные объекты. В качестве примера этой работы фон дер Ляйен упомянула, что прямо сейчас Евросоюз работает над отправкой мобильных газовых турбин в Украину и солнечных панелей, а также она обсудила с Зеленским физическую защиту электростанций.

Это приоритет по поддержке энергетической инфраструктуры. Что касается финансирования, то мы уже предоставили по меньшей мере 2 млрд евро на безопасность энергетики Украины, а также неденежные пожертвования стран-членов, например 10 тысяч трансформаторов и генераторов или литовская электростанция, которую транспортировали из Литвы и построили в Украине. Дальше будет больше", — проинформировала президент Еврокомиссии.

Укрінформ По материалам:

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