В Евросоюзе решили создать резерв дизельного топлива для Украины — Finance.ua
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В Евросоюзе решили создать резерв дизельного топлива для Украины

Энергетика
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Евросоюз создаст резерв дизельного топлива. Это станет частью помощи Украине, что должно обеспечить более комфортное прохождение следующего отопительного сезона. Об этом пишет ЕП со ссылкой на источник в Кабмине.
Собеседник издания отметил: «Сейчас если следующие атаки россиян не приведут к критическим поражениям нашей энергетической инфраструктуры, мы не ожидаем плановых отключений зимой при температуре воздуха выше 10 градусов мороза».
По его словам, правительство готовится к менее благоприятному развитию событий, включая длительные аварийные отключения. Поэтому одним из ключевых элементов поддержки Украины станет резерв дизельного топлива, который уже начали закупать у ЕС.
«Эти запасы будут храниться в ЕС, а не в Украине, чтобы они не стали целью российских атак. Однако они позволят нам обеспечить работу генераторов, на которых в таком случае будут работать социальные учреждения», — пояснил он.
По материалам:
Економічна Правда
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