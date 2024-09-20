В Евросоюзе решили создать резерв дизельного топлива для Украины — Finance.ua

В Евросоюзе решили создать резерв дизельного топлива для Украины
Евросоюз создаст резерв дизельного топлива. Это станет частью помощи Украине, что должно обеспечить более комфортное прохождение следующего отопительного сезона. Об этом пишет ЕП со ссылкой на источник в Кабмине.
Собеседник издания отметил: «Сейчас если следующие атаки россиян не приведут к критическим поражениям нашей энергетической инфраструктуры, мы не ожидаем плановых отключений зимой при температуре воздуха выше 10 градусов мороза».
По его словам, правительство готовится к менее благоприятному развитию событий, включая длительные аварийные отключения. Поэтому одним из ключевых элементов поддержки Украины станет резерв дизельного топлива, который уже начали закупать у ЕС.
«Эти запасы будут храниться в ЕС, а не в Украине, чтобы они не стали целью российских атак. Однако они позволят нам обеспечить работу генераторов, на которых в таком случае будут работать социальные учреждения», — пояснил он.
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