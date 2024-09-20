В Евросоюзе решили создать резерв дизельного топлива для Украины — Finance.ua

В Евросоюзе решили создать резерв дизельного топлива для Украины Сегодня 10:44 — Энергетика

Евросоюз создаст резерв дизельного топлива. Это станет частью помощи Украине, что должно обеспечить более комфортное прохождение следующего отопительного сезона. Об этом пишет ЕП со ссылкой на источник в Кабмине.

Собеседник издания отметил: «Сейчас если следующие атаки россиян не приведут к критическим поражениям нашей энергетической инфраструктуры, мы не ожидаем плановых отключений зимой при температуре воздуха выше 10 градусов мороза».

По его словам, правительство готовится к менее благоприятному развитию событий, включая длительные аварийные отключения. Поэтому одним из ключевых элементов поддержки Украины станет резерв дизельного топлива, который уже начали закупать у ЕС.

«Эти запасы будут храниться в ЕС, а не в Украине, чтобы они не стали целью российских атак. Однако они позволят нам обеспечить работу генераторов, на которых в таком случае будут работать социальные учреждения», — пояснил он.

Економічна Правда По материалам:

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