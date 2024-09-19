«Тяжело, но не катастрофично»: посол ЕС поделилась прогнозами относительно отключений электричества зимой — Finance.ua

«Тяжело, но не катастрофично»: посол ЕС поделилась прогнозами относительно отключений электричества зимой Сегодня 20:02 — Энергетика

«Тяжело, но не катастрофично»: посол ЕС поделилась прогнозами относительно отключений электричества зимой

В Евросоюзе считают, что Украину с разбитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Об этом в интервью «ЕвроПравде» рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Не хватает на важную покупку? Получите кредит без лишних вопросов с помощью удобного сервиса предложений.

Матерновой задали вопрос о том, насколько тяжелой зимы для Украины ожидают европейские коллеги и как может выглядеть пессимистический сценарий.

«Я, конечно же, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной», — ответила Матернова.

Читайте также Как жильцам многоэтажек пережить зиму без света: советы экспертов

По ее словам, наиболее уязвимы Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.

Ее спросили об опасениях, не станет ли ситуация со светом и отоплением настолько тяжелой, что это заставит миллионы украинцев ехать в Европу, и готовится ли ЕС к такому сценарию-катастрофе.

«Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь, в Киеве, поэтому я буду чувствовать это лично.

Читайте также Сколько украинцы будут сидеть без света осенью и зимой: ответ эксперта

Но Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, пересекших границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Так что мы рассматриваем разные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", — сказала Матернова.

Напомним, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк заявлял , что основной вопрос относительно ситуации с отключением света зимой состоит в том, хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии. Многое будет зависеть от погоды.

В Украине пока не происходит отключения электроэнергии, поскольку основные повреждения уже устранены, а потребление уменьшилось после жары. Однако, по прогнозам бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, графики отключений могут снова ввести в начале зимы.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.