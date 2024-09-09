Сколько украинцы будут сидеть без света осенью и зимой: ответ эксперта — Finance.ua

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Сколько украинцы будут сидеть без света осенью и зимой: ответ эксперта

Энергетика
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Сколько украинцы будут сидеть без света осенью и зимой: ответ эксперта
Сколько украинцы будут сидеть без света осенью и зимой: ответ эксперта
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что если осенью ограничения электроэнергии будут минимальны, то зимой из-за нехватки генерационных мощностей могут быть серьезные ограничения.
«Осенью при тех температурах, которые есть сегодня, ограничения будут абсолютно минимальными. Это зависит от атак. Давайте предположим, что два месяца нет атак. Я думаю, что ограничений большую часть этих двух месяцев не будет. Или они будут там максимум с одной очередью» , — рассказал он в интервью УНИАН.
При этом, по словам эксперта, во время зимнего периода из-за нехватки генерации и нехватки генерационных мощностей украинцы точно будут иметь 8−10 часов ограничений в сутки.
«При температурах -10 и, не дай бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения», — добавил Харченко.
Он также отметил, что сложная ситуация с электроснабжением в Киеве, Одессе, Харькове и в целом на Левобережье.
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, что в течение отопительного сезона в Украине будут работать графики стабилизационных отключений, которые будут иметь три-четыре очереди отключений. По его словам, это примерно 12 часов отключения электрической энергии в сутки.
5 сентября Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. По оптимистическому прогнозу отключение электроэнергии будет продолжаться до 12 часов в сутки. По худшему сценарию, этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.
По материалам:
УНІАН
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