Как жильцам многоэтажек пережить зиму без света: советы экспертов — Finance.ua

Как жильцам многоэтажек пережить зиму без света: советы экспертов Сегодня 19:46 — Энергетика

Как жильцам многоэтажек пережить зиму без света: советы экспертов

Жильцам многоквартирных домов следует позаботиться об автономном питании насосной группы, которое обеспечит подачу тепла и воды зимой при отключениях электроэнергии.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, все, что выше 5 этажа: подача горячей и холодной воды, отопление — делается за счет электроэнергии.

«То есть насосы питаются электроэнергией. И без них дом остается без отопления, воды и фактически без систем жизнедеятельности. Поэтому, в первую очередь, нужно об этом позаботиться», — сказал он.

Попенко подчеркнул, что в случае долгосрочных отключений электроэнергии нужен генератор, который будет поддерживать критические системы дома, одновременно заряжая аккумуляторы, которые могут работать в перерывах между работой генератора.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что жильцам многоэтажек сначала нужно уделить внимание канализации, затем водоснабжению и после этого электрической и тепловой энергии.

«Если насос остановится в мороз -15 и ниже, то система водоснабжения и водоотвода вообще выйдет из строя. И просто нужно будет заменять всю систему», — рассказал эксперт.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, чтобы обеспечить автономное питание дома, необходимо относительно небольшое количество электроэнергии, которое определяется индивидуально для каждого дома. При этом стоимость таких установок варьируется в зависимости от потребностей дома.

«Это зависит от финансовых возможностей жильцов дома и той суммы, которую они готовы потратить. Потому что технически можно поставить резервное оборудование, которое обеспечит питание на двое суток. И это не является чем-то исключительным или очень специальным», — сказал Харченко.

Олег Попенко добавил, что один генератор может стоить около 2 миллионов гривен. Поэтому, по его словам, если в доме тысяча квартир, то в каждой квартире нужно по 2 тысячи гривен скинуться отдельно только на генератор.

УНІАН По материалам:

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