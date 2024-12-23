Украина получила $1,1 млрд от МВФ — Finance.ua

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Украина получила $1,1 млрд от МВФ

Казна и Политика
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Украина получила $1,1 млрд от МВФ
Украина получила $1,1 млрд от МВФ
В Госбюджет Украины поступил седьмой транш в размере около $1,1 млрд (834,9 млрд СДР) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть пересмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по Программе», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
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Следующие меры, которые Украина должна будет принять, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.
Как добавил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.
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«Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. Благодарны Международному валютному фонду за неуклонную поддержку нашего государства во время полномасштабной войны», — написал Шмигаль.
Напомним, что 20 декабря Исполнительный совет Фонда одобрил шестой пересмотр программы EFF. На 2025 год программа МВФ EFF предусмотрена до $2,7 млрд по результатам четырех пересмотров. В рамках программы EFF Украина уже выполнила 35 структурных маяков, из которых 20 касаются фискальной политики.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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