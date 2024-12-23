Украина получила $1,1 млрд от МВФ — Finance.ua

Украина получила $1,1 млрд от МВФ Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Украина получила $1,1 млрд от МВФ

В Госбюджет Украины поступил седьмой транш в размере около $1,1 млрд (834,9 млрд СДР) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть пересмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по Программе», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Следующие меры, которые Украина должна будет принять, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

Как добавил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

«Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. Благодарны Международному валютному фонду за неуклонную поддержку нашего государства во время полномасштабной войны», — написал Шмигаль.

Напомним, что 20 декабря Исполнительный совет Фонда одобрил шестой пересмотр программы EFF. На 2025 год программа МВФ EFF предусмотрена до $2,7 млрд по результатам четырех пересмотров. В рамках программы EFF Украина уже выполнила 35 структурных маяков, из которых 20 касаются фискальной политики.

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