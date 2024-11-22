Партнерам выгоднее финансировать Украину сейчас, не допуская ее проигрыша, — МВФ Сегодня 19:16

Партнерам выгоднее финансировать Украину сейчас, не допуская ее проигрыша, — МВФ

Украина хорошо показала, что она хороший заемщик и у нее есть хороший план возврата долга, поэтому партнерам Украины выгоднее предоставлять финансирование стране сейчас, не допускать ее поражения в войне.

Так считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Пришила Тофано, передает «Интерфакс-Украина».

«Финансирование страны сейчас стоит того. Не только с точки зрения ценностей, принципов или морали, но это может быть дешевле для ее (Украины — ред) союзников. Дешевле финансировать Украину сейчас и не допустить, чтобы она проиграла войну, чем потом покрывать расходы на дополнительную оборону или беженцев, если Украина проиграет войну», — сказала она на конференции «Матрица реформ: Основы усиления экономического роста для вступления в ЕС» в Киеве.

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В то же время, Тофано отметила, что Украина должна продолжать доказывать международным союзникам свою способность проводить правильную политику.

Представитель МВФ подчеркнула, что страна приложила усилия по наращиванию собственных доходов, однако вызванный российской агрессией шок настолько велик, что обойтись без внешнего финансирования Украина неспособна, и в связи с этим важна новая инициатива G7 «Ускорение получения чрезвычайных доходов (ERA) для Украины», в пределах которой стране будет выделено $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов".

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Тофано также отметила, что после окончания войны расходы Украины останутся на высоком уровне в связи с расходами на восстановление, значительными социальными расходами, в частности на адаптацию ветеранов, усилия по возвращению граждан, выехавших за границу.

В связи с этим представитель Фонда отметила важность повышения налогов, упомянув в этом контексте предложение МВФ о повышении налога на добавленную стоимость и соблюдении Национальной стратегии доходов.

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