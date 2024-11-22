В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины — Finance.ua
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В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины

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В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины
В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины
Министр финансов Сергей Марченко назвал развитие инноваций, рынка критических ресурсов и оборонно-промышленного комплекса ключевыми направлениями, способствующими экономическому росту Украины и евроинтеграции.
Об этом он сказал в ходе мероприятия «Матрица реформ: Укрепление основ экономического роста для вступления в ЕС» в Киеве.
«Дальнейшее развитие инноваций, рынка критических ресурсов и военной силы, оборонно-промышленного комплекса — это те направления, в которых у Украины уже есть преимущества. Дальнейшее их развитие позволит поддержать восстановление экономики страны и станет конкурентным преимуществом на рынке ЕС», — отметил Марченко.
В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины

Что такое матрица реформ

Марченко отметил эффективность матрицы реформ как инструмента, обеспечивающего прозрачность и оптимизацию работы с международными партнерами.
По его словам, матрица реформ решает три ключевые задачи:
  • позволяет четко определить ответственных, дедлайны, этапы внедрения мероприятий;
  • поддерживает последовательную и систематизированную работу над реформами;
  • оценивает влияние политик на экономику Украины.
Кроме того, на дискуссионной панели первый заместитель министра финансов Денис Улютин отметил, что устойчивость государственных финансов — неотъемлемая составляющая макроэкономической стабильности, экономического развития и евроинтеграции Украины.
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«Сегодня, даже в условиях полномасштабного вторжения рф, Минфин возвращается к лучшим практикам бюджетного процесса, сосредотачиваясь на таких ключевых направлениях, как среднесрочное бюджетное планирование и управление фискальными рисками. Кроме того, в Государственном бюджете на 2025 год Минфин внедряет новый механизм управления публичными инвестициями», — подчеркнул Улютин.
По его словам, реформирование системы управления государственными финансами является одним из направлений, над которым Минфин работает, чтобы приблизить украинские политики к нормам ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщалось, правительственное мероприятие «Матрица реформ: Укрепление основ экономического роста для вступления в ЕС» было посвящено прогрессу реформ в Украине на пути к европейской интеграции, поддержке макроэкономической стабильности и дальнейшему экономическому росту.
  • Целью было собрать представителей Правительства, международных партнеров, экономических экспертов, бизнеса и общественных организаций для обсуждения необходимых шагов для экономического развития Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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