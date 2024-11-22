В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины — Finance.ua

В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины Сегодня 14:07

В Минфине назвали три ключевых направления для экономического роста Украины

Министр финансов Сергей Марченко назвал развитие инноваций, рынка критических ресурсов и оборонно-промышленного комплекса ключевыми направлениями, способствующими экономическому росту Украины и евроинтеграции.

Об этом он сказал в ходе мероприятия «Матрица реформ: Укрепление основ экономического роста для вступления в ЕС» в Киеве.

«Дальнейшее развитие инноваций, рынка критических ресурсов и военной силы, оборонно-промышленного комплекса — это те направления, в которых у Украины уже есть преимущества. Дальнейшее их развитие позволит поддержать восстановление экономики страны и станет конкурентным преимуществом на рынке ЕС», — отметил Марченко.

Что такое матрица реформ

Марченко отметил эффективность матрицы реформ как инструмента, обеспечивающего прозрачность и оптимизацию работы с международными партнерами.

По его словам, матрица реформ решает три ключевые задачи:

позволяет четко определить ответственных, дедлайны, этапы внедрения мероприятий;

поддерживает последовательную и систематизированную работу над реформами;

оценивает влияние политик на экономику Украины.

Кроме того, на дискуссионной панели первый заместитель министра финансов Денис Улютин отметил, что устойчивость государственных финансов — неотъемлемая составляющая макроэкономической стабильности, экономического развития и евроинтеграции Украины.

«Сегодня, даже в условиях полномасштабного вторжения рф, Минфин возвращается к лучшим практикам бюджетного процесса, сосредотачиваясь на таких ключевых направлениях, как среднесрочное бюджетное планирование и управление фискальными рисками. Кроме того, в Государственном бюджете на 2025 год Минфин внедряет новый механизм управления публичными инвестициями», — подчеркнул Улютин.

По его словам, реформирование системы управления государственными финансами является одним из направлений, над которым Минфин работает, чтобы приблизить украинские политики к нормам ЕС.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось, правительственное мероприятие «Матрица реформ: Укрепление основ экономического роста для вступления в ЕС» было посвящено прогрессу реформ в Украине на пути к европейской интеграции, поддержке макроэкономической стабильности и дальнейшему экономическому росту.

Целью было собрать представителей Правительства, международных партнеров, экономических экспертов, бизнеса и общественных организаций для обсуждения необходимых шагов для экономического развития Украины.

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