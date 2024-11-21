Украина и Всемирный банк презентовали «Матрицу реформ» — Finance.ua

Украина и Всемирный банк презентовали «Матрицу реформ» Сегодня 15:02

Украина и Всемирный банк презентовали «Матрицу реформ»

Украина вместе со Всемирным банком презентовали план изменений «Матрица реформ», направленный, в частности, на реформирование управления публичными инвестициями.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Реформы в военное время — это такая же неотложная потребность, как сильная армия, действенная экономика. Сегодня вместе со Всемирным банком презентовали „Матрицу реформ“. Это план изменений, содержащий все утвержденные рекомендации от партнеров. Только на текущий год это более 300 условий и более 500 индикаторов», — написал глава украинского правительства.

О чем идет речь

Шмыгаль отметил, что среди ключевых шагов — реформирование управления публичными инвестициями. По его словам, уже создан Стратегический инвестиционный совет, сформирован Единый портфель публичных инвестиционных проектов, содержащий 787 позиций общей стоимостью 2,6 трлн грн.

Еще одно направление — верховенство права и улучшение бизнес-среды.

«Готовим разные шаги по поддержке инвесторов после окончания войны. Продолжаем диджилизацию и дерегуляцию, программы поддержки малого и среднего бизнеса», — отметил Шмыгаль.

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Третьим направлением «Матрицы реформ» является энергетика. По словам Шмыгаля, сейчас концентрируются на увеличении альтернативных и возобновляемых источников энергии, на децентрализации энергосистемы.

Премьер-министр выразил благодарность Всемирному банку за весомую поддержку, позволяющую Украине в условиях войны сохранять макрофинансовую и макроэкономическую стабильность, реализовывать важные проекты и реформы.

Справка Finance.ua:

19 ноября президент Владимир Зеленский представил три основных пункта новой экономической политики государства, согласно которым определяется максимальная поддержка украинского предпринимательства, безопасность ведения бизнеса и честные отношения между государством и бизнесом.

По его словам, первым пунктом будет максимальная поддержка украинского предпринимательства, локализация производства именно в Украине, необходимо расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок. Также важным принципом будет безопасность ведения бизнеса и снижение давления на бизнес от всех государственных институций, которые контролируют деятельность других, а не сами создают добавленную стоимость. Третий пункт — честность в отношениях между государством и бизнесом.

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