Нова економічна політика України: Зеленський представив основні пункти — Finance.ua

Нова економічна політика України: Зеленський представив основні пункти Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Нова економічна політика України: Зеленський представив основні пункти

Президент Володимир Зеленський представив три основні пункти нової економічної політики держави, за якими визначається максимальна підтримка українського підприємництва, безпека ведення бізнесу та чесні відносини між державою і бізнесом.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

«Попри всі складнощі війни, українська економіка зберігає базову стійкість. І потребує нової економічної політики нашої держави. Політики, яка буде базуватися на кількох ключових речах», — сказав президент.

За його словами, першим пунктом буде максимальна підтримка українського підприємництва, локалізація та виробництва саме в Україні, потрібне розширення доступу українських виробників до ринку публічних закупівель.

«Все, що можна виробляти в Україні, має вироблятися в Україні. При всій повазі до партнерів, закуповуватись потрібно передусім в українського виробника», — заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості впровадження дієвого страхування військових ризиків, послідовного регулювання захисту свободи підприємництва та поступове зменшення частки перерозподілу ВВП державою.

Також важливим принципом буде безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від усіх державних інституцій, які контролюють діяльність інших, а не самі створюють додану вартість.

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Третій пункт — чесність у відносинах між державою та бізнесом. Президент наголосив на важливості детінізації економіки та легальної зайнятості. За його словами, цього потрібно досягати не силовими заходами, а через створення відповідних стимулів та побудову довіри між бізнесом і державою.

Зеленський підкреслив, що саме така економічна політика може привести Україну до стійкого економічного зростання, достатнього рівня забезпеченості оборонних потреб України і збереження людського капіталу завдяки тому, що українці зможуть реалізовувати в Україні себе та свої прагнення.

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«Без сильної економіки цього просто не буде. А сильної економіки не буде без поваги до підприємництва та підприємців. Тому фактично йдеться не просто про рішення щодо економіки. Йдеться про рішення щодо майбутнього», — додав президент.

УНІАН За матеріалами:

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