1000 днів повномасштабної війни у цифрах — Finance.ua

1000 днів повномасштабної війни у цифрах Сьогодні 12:50

1000 днів повномасштабної війни у цифрах

1000 днів — саме стільки часу Україна героїчно протистоїть повномасштабній агресії росії. Ця війна змінила мільйони життів, розкидала тисячі людей по світу, зруйнувала сотні міст, але наш спільний біль і спільна боротьба об’єднали українців навколо однієї мети — перемоги.

Finance.ua зібрав основні показники у вигляді цифр, що ілюструють масштаб трагедії та силу опору українського народу.

4,2 млн

Стільки громадян країн, що не входять до ЄС, які покинули Україну внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС ( дані станом на 31 серпня 2024 року).

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, були:

Німеччина (1 122 330 осіб; 27,0% від загальної кількості ЄС),

Польща (975 190; 23,4%),

Чехія (376 885; 9,1%).

2,057 млн

Кількість перетинів державного кордону українцями у березні 2022 року. Це піковий показник за увесь час повномасштабної війни ( дані Опендатабот).

>$100 млрд

100,8 млрд дол. (зокрема 27,3 млрд дол. у 2024 році). Сума зовнішнього бюджетного фінансування, яке отримала Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Станом на 13 листопада бюджетна допомога від партнерів, залучена з початку, війни, складає (зокрема 27,3 млрд дол. у 2024 році).

За джерелами фінансування:

ЄС — $40,54 млрд;

США — $28,18 млрд;

МВФ — $11,36 млрд;

Японія — $6,34 млрд;

Канада — $5,41 млрд;

Великобританія — $2,55 млрд;

Світовий банк — $2,06 млрд;

Німеччина — $1,69 млрд;

інші партнери — $4,35 млрд.

8

Восьме місце посіла Україна серед інших країн світу за обсягом військових витрат, які у 2023 році становили 64,8 млрд доларів і склали 58% загальних державних видатків ( дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру).

1,3 трлн грн

Стільки становлять видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони за січень-вересень 2024 року ( дані Міністерства фінансів). Це 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

До слова, у перший рік повномасштабної війни витрати українського держбюджету зросли до 2 трлн 705,4 млрд гривень. Частка оборони серед витрат зросла до 42,2% (1 трлн 142,9 млрд гривень), громадської безпеки — до 16,4% (443,3 млрд).

$1,164 трлн

Від початку повномасштабного вторгнення, загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно.

За підрахунками аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), найбільші суми непрямих втрат за обсягом виторгу стосуються продуктивних секторів, зокрема:

торгівлі ($450,5 млрд);

промисловості разом із будівництвом та послугами ($409,9 млрд);

а також сільського господарства ($83,1 млрд).

Важливі інфраструктурні сектори також зазнали значних втрат, зокрема енергетика ($43,1 млрд) та транспорт ($38,8 млрд).

Окрім втрат у виторгу, економіка України несе значні додаткові витрати. Найбільші з них припадають на розмінування ($42 млрд) та житловий сектор ($22,4 млрд). У житловому секторі основні витрати пов’язані з додатковими витратами громадян на оренду житла ($15,4 млрд).

$10 млрд

За даними Київської школи економіки, стільки становлять витрати України на соціальні виплати.

54 тис. грн

Середня заявлена сума вимог компенсації із заяв про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, поданих до Реєстру збитків для України (RD4U).

Загалом таких заяв подано вже понад 10 тисяч. Було подано заяви пов’язані з пошкодженням житлового нерухомого майна в 621 населених пунктах по всій Україні, охоплюючи 19 областей та м. Київ. Найбільшу частку складають заяви з Донецької області (близько 35%), а найбільшу кількість заяв серед міст України подано з Маріуполя — майже 1150 заяв.

405 заявників вже отримали компенсацію від держави Україна в межах програми «єВідновлення». 61% заяв подали жінки, 39% - чоловіки. Вік заявників коливається в діапазоні від 18 до 94 років. Вік 127 заявників сягає понад 80 років.

>12,8 млн

Стільки заявок подали українці на отримання допомоги від міжнародних організацій у рамках програми єДопомога ( дані Мінсоцполітики).

7

Сьоме місце зайняла Україна в глобальному рейтингу благодійності Charities Aid Foundation ( CAF ) у 2024 році.

Співзасновник monobank Олег Гороховський в начале 2024 поділився статистикою, що з початку повномасштабного вторгнення люди задонатили на «Банки» 1 млрд євро.

Фонд «Повернись живим» станом на жовтень 2024 року зібрав близько 3 мільярдів гривень, за весь 2023 рік — 4,5 мільярда, а в 2022-му — 5,7 мільярда.

Фонд Сергія Притули у 2023 році отримав 2,1 мільярда гривень, тоді як у перший рік війни було зібрано понад 4 мільярди гривень.

440

Стільки міжнародних компаній остаточно залишили російський ринок.

За даними моніторингу KSE Institute, станом на 6 листопада 2024 року продовжують діяльність у росії 2 197 міжнародних компаній (54,9% від загальної бази KSE). Ще 1 365 іноземних компаній, або близько 34,1%, згорнули операції та заявили про намір залишити рф, і лише 440 (11,0% від загального числа записів або 27% від компаній, що отримували дохід у росії у 2021 році) остаточно розірвали зв’язки з агресором.

58

Понад півсотні українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними пов’язані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни за даними Міністерства юстиції України ( дані Опендатабот за червень 2024).

621

Кількість українських компаній, які позбулися «російського сліду». Станом на 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії зареєстрованої в Україні. За час повномасштабної війни, попри наявні законодавчі заборони, 621 компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з рф ( дані станом на серпень 2024).

23 687

Стільки санкцій наразі застосовано РНБО до юридичних та фізичних осіб із громадянством рф.

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Ці цифри — лише частина великої історії боротьби. Україна щодня доводить, що є незламною, але для досягнення перемоги потрібна наша спільна підтримка і віра.

Тримаймо стрій і разом наближаймо день нашої перемоги!

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