В Україні запрацює ще одне міністерство: Зеленський пояснив, за що воно відповідатиме — Finance.ua

В Україні запрацює ще одне міністерство: Зеленський пояснив, за що воно відповідатиме Сьогодні 15:44

В Україні запрацює ще одне міністерство: Зеленський пояснив, за що воно відповідатиме

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства об’єднання українців. Уже до кінця 2024 року планується затвердити міністра, який очолить цей орган влади.

Про це глава держави сказав під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада.

Навіщо це?

Зеленський зазначив, що потрібно подбати про українців всіх хвиль міграції, які мешкають за кордоном. Саме тому, на його думку, варто створити Міністерство об’єднання українців.

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«Воно буде займатися справами глобальної, багатомільйонної української спільноти. Не поміж інших справ, а цілеспрямовано. І до кінця року представимо для затвердження кандидатуру міністра», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 19 листопада у Верховній Раді Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України. Він передбачає 10 пунктів.

Єдність

Фронт

Зброя

Гроші

Енергетика

Безпека

Громади

Людський капітал

Культурний суверенітет

Політика героїв.

«Повністю план внутрішньої стійкості для нашої держави буде представлений з усіма додатками в грудні цього року. Головне — справжня стійкість для України», — сказав Зеленський.

ТСН За матеріалами:

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