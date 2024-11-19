Рада схвалила бюджет на 2025 рік — Finance.ua

Рада схвалила бюджет на 2025 рік Сьогодні 15:10 — Казна та Політика

Рада схвалила бюджет на 2025 рік

Верховна Рада проголосувала в цілому за проєкт державного бюджету України на 2025 рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Державний бюджет на 2025 рік прийнято! В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги», — написав він.

За його словами, всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку України.

Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї.

«Ухвалення Державного бюджету на 2025 рік — це виважене стратегічне рішення, побудоване на чітких пріоритетах: оборона держави, підтримка громадян та відновлення економіки. Важливо, що бюджет побудований з урахуванням реальних потреб сьогодення, з акцентом на забезпечення довгострокової стійкості та зміцнення економічної стабільності у непростих умовах війни», — додав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Доходи загального фонду (без врахування грантів та міжнародної допомоги) заплановані на рівні 2,05 трлн грн. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн, повідомили в Міністерстві фінансів.

Безпека і оборона

У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону, адже це ключовий пріоритет: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024 року.

Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Крім того, збільшуються видатки на озброєння та військову техніку. У 2025 році на це передбачено 739 млрд грн, що на 34,1 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Це фінансування дозволить закупити новітні системи озброєння та здійснити технічне оновлення армії, що є важливим для ефективного ведення бойових операцій.

Окрему увагу приділено розвитку оборонної промисловості. Фінансування Мінстратегпрому, який займається модернізацією оборонно-промислового комплексу, зросте до 55,1 млрд грн. Це на 15,3 млрд грн більше, ніж у 2024 році, і такі кошти будуть використані на технологічне оновлення виробничих потужностей, що сприятиме підвищенню обороноздатності країни.

Зростання відбувається також у фінансуванні закупівлі безпілотників (БПЛА) — у 2025 році буде виділено 46,9 млрд грн, що на 3,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Це забезпечить армію сучасними безпілотними системами, які використовуються як для розвідки, так і для ударних операцій, посилюючи наші позиції на фронті.

Однією з інноваційних складових бюджету стала система Public Investment Management (PIM), запроваджена за підтримки Світового банку. Цей підхід до управління державними інвестиціями забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів, спрямовуючи їх на реалізацію пріоритетних проєктів, які відповідають стратегічним цілям країни.

У рамках PIM сформовано Єдиний проєктний портфель, що включає 787 проєктів загальною вартістю 2,6 трлн грн. На 2025 рік передбачено фінансування 224,2 млрд грн, яке розподілено наступним чином:

115 млрд грн буде залучено під державні гарантії для відновлення критичної інфраструктури, зокрема, транспортних та енергетичних об’єктів.

71,8 млрд грн надійде від міжнародних фінансових організацій у вигляді кредитів та грантів, що дозволить профінансувати проєкти у сферах транспорту, промисловості, охорони здоров’я, освіти та енергетики.

36,4 млрд грн передбачені з загального фонду бюджету на ключові соціальні та інфраструктурні проєкти, включаючи відновлення навчальних закладів, лікарень та систем водопостачання у постраждалих регіонах.

Соціальний захист

На соціальний захист громадян передбачено 420,9 млрд грн, що охоплює підтримку пенсіонерів (зокрема індексацію пенсій з 1 березня 2025 року), малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю.

З них трансферти до Пенсійного фонду складуть 236,9 млрд грн, виплати пільг і субсидій — 42,3 млрд грн, а також додаткові кошти на соціальні програми у рамках публічних інвестицій (PIM) — 1,1 млрд грн, включаючи будівництво житла для багатодітних родин та розвиток соціальних послуг.

Підтримка ветеранів

На підтримку ветеранів війни у 2025 році передбачено 10,5 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн спрямовано на фінансування фахівців із супроводу, 1,7 млрд грн — на ментальну, фізичну та психологічну реабілітацію і професійну адаптацію ветеранів, 348 млн грн — на програми Українського ветеранського фонду.

У рамках PIM додатково виділено 4,9 млрд грн на Публічні інвестиційні проекти, включаючи будівництво житла для ветеранів.

Освіта

На освіту заплановано спрямувати 198,9 млрд грн. Фінансування покриє видатки на зарплати вчителям у розмірі 103,2 млрд грн, 12 млрд грн на доплати вчителям, закупівлю підручників для школярів (1,4 млрд грн), гранти на вищу освіту — 28 млрд грн.

У межах PIM додатково виділено 11,8 млрд грн на модернізацію та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та облаштування укриттів для безпеки учнів.

Охорона здоров’я

Фінансування охорони здоров’я становитиме 217 млрд грн, що включає покриття витрат на програму медичних гарантій (175,5 млрд грн), закупівлю ліків та медичних виробів (11,8 млрд грн).

У рамках PIM передбачено 5,6 млрд грн на оновлення медичних закладів, придбання обладнання та створення реабілітаційних центрів.

Підтримка громад

У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте порівняно з 2024 роком на 15% - з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн. Основний приріст забезпечать надходження від ПДФО, які збільшаться з 235,4 млрд грн до 280,9 млрд грн, а також додаткова дотація для місцевих бюджетів, яка зросте до 36,5 млрд грн, зокрема на підтримку деокупованих територій.

Базова дотація зросте до 25,5 млрд грн, а введення реверсної дотації дозволить ефективніше розподіляти ресурси.

Окрім цього, передбачено видатки з держбюджету на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4,0 млрд грн, а також на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) — 1,0 млрд грн.

Культура та медіапростір

На підтримку культури та медіапростору передбачено 10,3 млрд грн. Фінансування охоплює збереження культурної спадщини, підтримку національних театрів та концертних організацій (2 млрд грн), а також проекти з розвитку стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (4,1 млрд грн).

Наука

На фінансування науки передбачено 14,5 млрд грн, що спрямовано на підтримку дослідницьких проектів, модернізацію наукової інфраструктури та гранти для пріоритетних досліджень. Особливу увагу буде приділено розробкам у сфері оборонно-промислового комплексу та енергетичній безпеці.

Цифрова трансформація

На цифрову трансформацію пріоритетних галузей передбачено 4 млрд грн. Серед ключових проектів — розвиток електронного урядування, розширення можливостей Порталу «Дія», інноваційні рішення для підвищення ефективності державних послуг та впровадження новітніх технологій у сфері безпеки.

Спорт

Фінансування спортивної галузі становитиме 5,7 млрд грн. Видатки спрямовані на підтримку олімпійського та паралімпійського руху, розвиток фізичної культури, а також підготовку спортсменів до міжнародних змагань.

Підтримка бізнесу

Для розвитку підприємництва в рамках програми «5−7-9%» передбачено 18 млрд грн. Це фінансування спрямоване на доступне кредитування малого та середнього бізнесу, що допоможе стимулювати економічне відновлення та зберегти робочі місця. На гранти для бізнесу передбачено 1,4 млрд грн, а на Фонд розвитку інновацій — 3 млрд грн.

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