Что нужно менять в экономической политике Украины — Finance.ua

Что нужно менять в экономической политике Украины Вчера 21:30

Что нужно менять в экономической политике Украины

В ходе дискуссии «Диалоги о будущем. Украина 2030: Новые горизонты и вызовы» на конференции «Жить на проценты» эксперты собрались, чтобы обсудить, какие изменения нужны в экономической политике Украины для обеспечения устойчивого развития на ближайшие годы. Участники дискуссии акцентировали внимание на ключевых экономических вызовах и способах их решения.

По мнению основателя и CEO группы компаний Advanter Group, доктора экономических наук, стратега Андрея Длигача, Украина потеряла все конкурентные преимущества.

«Нет больше дешевой рабочей силы, дешевого электричества, из-за климатических изменений, заминирования нет плодородных земель — все это мы теряем и становимся «логистическим тупиком», — говорит эксперт.

Единственный способ для Украины быть интересной инвесторам в будущем и повысить капитализацию — увеличить капитализацию в пять раз после победы в течение короткого промежутка времени.

«За счет чего будем поднимать капитализацию? Используя исключительно то, что мы сделаем страну привлекательной для инвесторов, для бизнеса, для талантов, для трудовых мигрантов — и это наш единственный путь», — поделился мнением Длигач.

По его словам, страхование инвестиций ничего не решит. Поскольку безопасность — это необходимое условие, но недостаточное, потому что в мире есть много стран, которые воюют, но имеют инвестиции.

Почему? Потому что они дали что-то на уровне более крутой налоговой системы, защиты со стороны государства от давления самого государства, большой рынок, чего у нас уже нет", — говорит Длигач.

«Вот это динамика ключевых проблем для бизнеса. Обратите внимание — это не военные риски. Возрастают отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров и непредсказуемые действия государства. Государства, которые являются ключевой причиной, почему у нас нет внутренних инвестиций», — говорит Длигач.

По его словам, 48% компаний ощущали давление со стороны правоохранительных или регуляторных органов. 28% почувствовали, что это давление увеличилось. Загруженность производственных мощностей по состоянию на декабрь 2024 года ожидается на уровне 35% - на это будут влиять проблемы с энергоснабжением.

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«Это абсолютно красноречивые цифры об абсолютно провальной государственной политике — и с точки зрения мобилизации и бронирования, и релокаций, и помощи бизнесу.

И это мы еще не видим ключевых проблем, потому что они только подбираются к нам. Ключевая цифра для меня — 83% молодых людей хотят уехать из Украины, потому что не видят перспективы. Во всем этом мы должны найти потенциал человеческого капитала. И, к сожалению, единственный реалистичный путь — это трудовые иммигранты и импорт трудового ресурса", — говорит Длигач.

Основные проблемы Украины, по мнению эксперта:

Как решать эти проблемы?

«Ключ — сделать нашу экономику интересной, повысить ее сложность, увеличить производительность, защитить права, дать свободы. Единственный путь для нас — это сделать страну возможностей», — отметил Длигач.

По мнению экономиста, координатора экспертных групп «Экономической экспертной платформы» Олега Гетмана, верховенство права — это основа основ, поэтому Украине прежде всего нужно наконец-то дожать судебную реформу.

«Она продвигается, в последние годы понемногу улучшается. Можно сказать, что Высший антикоррупционный суд демонстрирует все признаки независимого правосудия, осторожно можно сказать такое о Верховном суде, но не на 100%, а суды первой-второй инстанции — это сплошная недоработка. Так что с этого безусловно стоит начать», — говорит Гетман.

Второй пункт — это страхование военных рисков. По словам эксперта, Украине нужна государственная программа по страхованию военных рисков инвесторам, ведь иностранные инвесторы боятся заходить, а отечественные — расширять производство, потому что в любой момент с ним может что-нибудь случиться. Поэтому Украине нужна государственная программа, которая гарантировала бы инвесторам страхование от любых военных рисков от определенной суммы.

Третий пункт — по мнению Гетмана, была бы полезна приватизация всего, что можно приватизировать.

«Мы видим по последним кейсам, что она в принципе неплохо движется — и малая, и большая, поэтому как можно скорее приватизировать все, что можно, кроме нескольких десятков стратегических предприятий», — считает экономист.

Также Гетман поделился выводами исследования крупнейших схем теневой экономики.

«Две крупнейшие схемы растут из года в год и съедают около 200−250 млрд государственного бюджета — это серый импорт/контрабанда и заработные платы «в конвертах».

Здесь стоит заметить, что представители правительства часто обвиняют ФЛП во всех схемах, что это якобы из-за них выплачиваются эти зарплаты. Но это совершенно не соответствует действительности, и схемы ФЛП, по нашим замерам, самые маленькие из десятки: это зарплаты «в конвертах» — потери государства от 4 до 10 млрд, и превышение оборотов на второй группе — потери государства от 7 до 12 млрд. Это крошечные схемы, на которые почему-то правительство обращает наибольшее внимание, но само не выполнило домашнее задание, чтобы преодолеть самые большие схемы", — рассказал Гетман.

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По словам экономиста, чтобы преодолеть эти схемы, Украине нужны:

полная перезагрузка таможни с преобладающим голосом международных экспертов;

обеспечить автоматический обмен информацией с другими странами, чтобы видеть, как движутся товары и чтобы новые таможенники могли на это реагировать;

перезагрузка Государственной налоговой службы, Нацполиции и Бюро экономической безопасности, чтобы преодолеть другие схемы из первой пятерки.

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