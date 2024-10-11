Дефицит кадров: как работодатели решают проблему нехватки сотрудников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицит кадров: как работодатели решают проблему нехватки сотрудников

Личные финансы
13
Дефицит кадров: как работодатели решают проблему нехватки сотрудников
Дефицит кадров: как работодатели решают проблему нехватки сотрудников
Дефицит кадров вынуждает работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Work.ua.

Кредит онлайн на карту 💳

В сентябре 43% всех вакансий были размещены для кандидатов без опыта работы. Для сравнения, в сентябре 2023 года их было 36%.
Еще один ответ на дефицит кадров — увеличение количества дистанционной работы на 3%. Впервые за несколько месяцев в этой категории вакансий наблюдается рост, а не падение. Именно за удаленные вакансии соискатели конкурируют наиболее активно.
Читайте также
В сентябре также стало больше работы для студентов (+5%) и людей без опыта (+4%). Синхронно с ростом вакансий на рынке труда прибавилось работы для ветеранов (+3%), людей с инвалидностью и пенсионеров (+2%).
Но самый большой рост в отдельных категориях вакансий видим среди предложений работы с бронированием — +16% к августу.
Читайте также
По данным аналитиков портала, более ¾ кандидатов на рынке труда имеют опыт работы.
Так, в сентябре на сайте искали работу 215 028 кандидатов — на 13% больше, чем в августе. Больше всего соискателей, если сравнить с августом, прибыло в Хмельницкой (18%), Закарпатской и Волынской (17%), Черниговской и Киевской (16%) областях.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Читайте также
Также увеличение кандидатов на рынке труда отразилось на всех демографических группах. На рынке труда по-прежнему преобладают женщины, молодежь и люди с опытом работы.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.