Дефицит кадров: как работодатели решают проблему нехватки сотрудников — Finance.ua

Дефицит кадров: как работодатели решают проблему нехватки сотрудников Сегодня 09:00 — Личные финансы

Дефицит кадров: как работодатели решают проблему нехватки сотрудников

Дефицит кадров вынуждает работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Work.ua.

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В сентябре 43% всех вакансий были размещены для кандидатов без опыта работы. Для сравнения, в сентябре 2023 года их было 36%.

Еще один ответ на дефицит кадров — увеличение количества дистанционной работы на 3%. Впервые за несколько месяцев в этой категории вакансий наблюдается рост, а не падение. Именно за удаленные вакансии соискатели конкурируют наиболее активно.

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В сентябре также стало больше работы для студентов (+5%) и людей без опыта (+4%). Синхронно с ростом вакансий на рынке труда прибавилось работы для ветеранов (+3%), людей с инвалидностью и пенсионеров (+2%).

Но самый большой рост в отдельных категориях вакансий видим среди предложений работы с бронированием — +16% к августу.

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По данным аналитиков портала, более ¾ кандидатов на рынке труда имеют опыт работы.

Так, в сентябре на сайте искали работу 215 028 кандидатов — на 13% больше, чем в августе. Больше всего соискателей, если сравнить с августом, прибыло в Хмельницкой (18%), Закарпатской и Волынской (17%), Черниговской и Киевской (16%) областях.

Инфографика: Work.ua

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Также увеличение кандидатов на рынке труда отразилось на всех демографических группах. На рынке труда по-прежнему преобладают женщины, молодежь и люди с опытом работы.

Инфографика: Work.ua

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