Дефицит кадров: спасет ли Украину переквалификация женщин и людей старшего возраста — Finance.ua

Дефицит кадров: спасет ли Украину переквалификация женщин и людей старшего возраста Сегодня 09:33 — Личные финансы

Дефицит кадров: спасет ли Украину переквалификация женщин и людей старшего возраста

Украина уже испытывает дефицит кадров, который будет усугубляться из-за полномасштабной войны и вызванной ею миграции. Одним из решений, которое может стабилизировать ситуацию, является переквалификация различных социально-демографических групп (женщины, пожилые люди и т. д. ).

Несмотря на постоянные вызовы военного времени, уровень трудоустроенности среди украинцев высок — 79% опрошенных граждан сейчас имеют работу и работают полный или неполный рабочий день. Из них 58% работают более 30 часов в неделю. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-исследования Gradus Research и Deloitte.

Три четверти опрошенных украинцев (73%) меняли род деятельности. Большинство гендерно-возрастных групп имеют опыт смены профессии. Среди возрастной группы 45+ лет меняли род деятельности 79% респондентов. В то время как меньше всего меняли работу молодежь (58%) и жители восточной части Украины (68%).

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Что касается опыта дополнительного обучения с целью повышения квалификации и/или овладения новой профессией, треть опрошенных (31%) проходят его раз в год или чаще. Женщины и младшая возрастная группа в целом более склонны проходить дополнительные курсы повышения квалификации.

Возможность получить новую специальность, традиционно считающуюся мужской, рассматривают 45% опрошенных женщин. Интересно, что молодежь и жители западного, северного регионов и Киева более склонны к этому.

Что касается готовности работать после достижения пенсионного возраста, такое желание выражают 73% респондентов. Большинство из них планируют остаться в профессии.

«Украина имеет значительный потенциал для привлечения новых кадров среди тех групп населения, которые менее активны на рынке труда: женщин, людей старшего возраста, молодежи и других. Многие открыты к новым возможностям, учатся и готовы менять сферу деятельности. Однако существуют вызовы, которые следует учитывать. Почти четверть респондентов никогда не меняли род занятий и столько же не проходили дополнительного обучения или повышения квалификации (среди старшего поколения этот показатель достигает 31%)», — отмечает Елена Бойченко, партнер Deloitte Ukraine.

Кроме того, по ее словам, 41% людей постарше не рассматривают возможность получения новой специальности, а 43% женщин — переквалификацию на стереотипно «мужские» профессии. Также значительная часть рабочей силы располагает только базовыми знаниями английского языка, что ограничивает их возможности на рынке труда и способность государства и бизнеса сотрудничать с международными партнерами в процессе восстановления Украины.

Так кто же должен переучиваться на традиционно мужские профессии? По мнению половины респондентов (50%), это должны быть женщины, на втором месте — ветераны (44%), люди с инвалидностью (43%) и люди постарше (42%).

В то же время, уровень стресса и выгорания среди украинских женщин растут. 45% респонденток указывают на более высокий уровень стресса по сравнению с прошлым годом, а 38% опрошенных женщин говорят, что чувствуют себя более выгоревшими.

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research совместно с Deloitte Ukraine методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и ведения активных боевых действий. Период проведения поля: 18 сентября 2024 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

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