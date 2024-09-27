Аквагример и дизайнер-конструктор: подборка неординарных вакансий сентября — Finance.ua

Аквагример и дизайнер-конструктор: подборка неординарных вакансий сентября Сегодня 14:01 — Личные финансы

Аквагример и дизайнер-конструктор: подборка неординарных вакансий сентября

Хотите узнать, чем занимается директ-менеджер, геодезист камеральных работ, подшивальщица, судовой механик — переходите на вакансии, представленные в подборке от robota.ua

Компании предлагают оплачиваемую стажировку, обучение на средства компании, профессиональный рост, есть предложения удаленной работы.

Директ-менеджер в SMMpro

📍 Киев

Должность предусматривает следующие обязанности: поддержка клиентов в режиме чата; сбор и поиск информации; быстрый ответ на SMS клиентов; информирование в режиме чата об условиях сотрудничества; работа с отчетностью и статистикой. Анонсируется обучение на средства компании.

Декоратор, подшивальщица, вышивальщица в Kcj Group

📍 Тернополь

Производство свадебных платьев объявляет конкурс на вакансию. Работодатель предлагает после двухнедельного обучения удаленную работу. Будущие работники будут декорировать платья согласно технологическому описанию.

Аквагример в Crazy Land

📍 Полтава

Сеть семейных развлекательных центров приглашает на работу сотрудников, умеющих хорошо и быстро рисовать. Что нужно делать: рисовать аквагрим детям и владеть актуальной информацией относительно анимационных услуг.

Мастер по прическам, хейр-стилист в GxBar

📍 Киев

Украинская международная сеть бьюти-баров в поисках работника, который умеет делать хорошие браши, накрутки и плетения; имеет опыт работы мастером-стилистом от 1 года; постоянно учится, посещает профильные мастер-классы; понимает особенности разных типов волос и форм лица, может проконсультировать клиента и помочь им сделать выбор.

Анонсируется тренинг от арт-директора и компенсация стоимости профильных курсов; бьюти-пакет услуг от компании по специальным предложениям.

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Геодезист камеральных работ в SPP Development Ukraine

📍 Киев

Среди обязанностей: обработка материалов геодезических полевых измерений, чертежей, исполнительных съемок, оцифровки, топосъемки; оформление и печать обработанных материалов.

Ищут кандидата с высшим образованием, который имеет 2+ лет опыта работы в должности геодезиста на камеральных работах; навыки создания топографических планов, исполнительных съемок, оформления чертежей, планов и схем; умение обрабатывать геодезические замеры, оцифровывать топографические съемки, печатать и оформлять материалы; навыки работы с геодезическим программным обеспечением (AutoCAD, Digitals).

Реставратор, специалист по работе с кожаными и меховыми изделиями в Kims

📍 Одесса

Химчистка приглашает в команду специалиста, который будет работать с одеждой, обувью, сумками и любой кожгалантереей. Нужно чистить, окрашивать, реставрировать поверхности кожевенных изделий. Работодатель анонсирует обучение, профессиональное развитие и карьерный рост.

Руководитель литературно-драматургической части в Волынский академический областной театр кукол

📍 Луцк

На должность рассматривают кандидатов, обладающих глубокими знаниями современной и классической литературы и драматургии, знаниями законодательства по авторскому праву, умеющих организовать творческий процесс, имеющих менеджерские, аналитические, творческие и коммуникативные навыки.

Художник по ткани

📍 Кривой Рог

В ателье по пошиву одежды нужен работник, который будет выполнять художественную роспись по ткани. Работа предусматривает копирование рисунка с эскиза или фото. Ищут художника с академическим образованием, который сможет правильно передать формы, линии и цвет копируемого рисунка.

Модельер-конструктор подошвы в AС-Step

📍 Одесса

Компания, занимающаяся производством комплектующих для обуви, ищет модельера-конструктора, отвечающего за разработку подошвы, производимой с помощью литья. Рассматриваются кандидаты с опытом работы в программах Сoral Drow, Photoshop, Illustrator, которые любят рисовать на бумаге, но знают, как перенести эскиз из скетч-бука в цифровую плоскость; понимают пропорции, соотношение сторон и размеров.

Судовой механик (помощник капитана) в «Ковальская»

📍 Киев

Национальный лидер по производству строительных материалов и ведущий девелопер приглашает на работу. Среди обязанностей: руководство и организация технических работ на судне; обслуживание, ремонт всего оборудования на судне; управление судном (перевозка песка баржами, осмотр, ремонт, обслуживание должным образом).

График работы: вахта 15/15.

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