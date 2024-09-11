Количество вакансий на рынке труда самое большое с начала большой войны — Finance.ua

Количество вакансий на рынке труда самое большое с начала большой войны Сегодня 13:04 — Личные финансы

Количество вакансий на рынке труда самое большое с начала большой войны

Работодатели разместили наибольшее количество вакансий на сайте Work.ua с начала большой войны — 115 482 предложения.

Об этом сообщает Work.ua

В последний месяц лета работодатели приступили к подготовке к активному поиску специалистов и разместили на Work.ua рекордное количество вакансий с начала большой войны — 115 482 вакансий. Если сравнивать с июлем 2024 года, это на 3% больше.

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Отмечается, что в августе больше всего работы прибыло для педагогов и специалистов творческих профессий.

Увеличение предложений произошло почти во всех регионах, традиционно входящих в пятерку лидеров: в Киевской (+3%), Львовской (+7%) и Одесской (+3%). Прирост вакансий не обошел и Харьковщину (+4%), сумевшую вернуться на свое место в пятерке, вытеснив оттуда Ивано-Франковскую область.

В то же время работы стало больше в Закарпатской (+10%), Житомирской (+9%), Ровенской (+8%), Винницкой (+8%) областях. А вот не добавилось вакансий только в Днепропетровской области.

В каких отраслях стало больше работы

В категориях лидеров по количеству работы видим следующие тенденции:

Более заметен прирост вакансий в категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (11 137, +7%), где в прошлом месяце наблюдался спад. Также есть рост в категории «Медицина, фармацевтика» (8196, +6%).

Умеренный рост в категориях «Сфера обслуживания» (20 497, +4% к июлю), «Рабочие специальности, производство» (19 932 вакансий, +4%), «Розничная торговля» (13 979, +3%), «Логистика», склад, ВЭД" (11 790, +3%), «Администрация, руководство среднего звена» (10 153, +2%), «Бухгалтерия, аудит» (7563, +1%).

Чуть уменьшилось количество вакансий в категориях «Продажа, закупка» (13 418, -1%) и «Транспорт, автобизнес» (9 014, -1%).

В то же время наибольший прирост вакансий для соискателей в категориях «Образование, наука» (5 640, +27%) и «Культура, музыка, шоу-бизнес» (778, +23%).

Еще одна категория предложений работы — вакансии с бронированием. В июне работодатели разместили 6642 таких предложения работы, что на 16% больше против июля.

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Что с конкуренцией

В августе конкуренция среди соискателей вернулась к уровню июня. На самом деле такая тенденция отвечает сезонным колебаниям: соискатели привыкли искать работу осенью и готовятся к высокому бизнес-сезону. Но и не будем забывать о внешних факторах, влияющих на рынок труда в августе — массированных обстрелах и перебоях с электроэнергией.

Категория с наибольшим количеством вакансий — «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» попала в список сфер с самой низкой конкуренцией. В то же время среди соискателей настоящая борьба идет за вакансии «дистанционки».

Также исследователи отмечают тенденцию к уменьшению молодежи на рынке труда, которая началась с июля и длилась в течение августа. По статистике мы видим, что работников в возрасте до 18 лет стало меньше на 36%. Уменьшилось и количество соискателей от 18 до 24 лет на 7%. Смежная тенденция — уменьшение числа соискателей без опыта на 12%.

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