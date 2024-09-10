Шмыгаль назвал «красные» линии экономического бронирования от мобилизации — Finance.ua

Шмыгаль назвал «красные» линии экономического бронирования от мобилизации
Система бронирования будет изменена уже в ближайшее время. Но будут установлены «красные» линии — просто откупиться от мобилизации будет невозможно.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.
Как отметил премьер, большое внимание уделяется тому, чтобы был соблюден вопрос справедливости, поэтому привлекают военных. «Экономическое бронирование — это не совсем то, о чем мы говорим в принципе „воюй или работай“», — сказал он.
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Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодняшний день решением правительства утвержден определенный подход к бронированию людей. Есть ряд параметров, они касаются критических предприятий, ОПК, дефицитных профессий. Есть другие принципы — отсутствие задолженности по уплате налогов, не ниже средней по отрасли должен быть уровень зарплаты и ряд критериев, используемых для бронирования.
«Когда мы говорим о принципе „воюй или работай“, мы хотим усовершенствовать этот подход к бронированию. Сегодня мы ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение зарплаты, вопрос возвращения украинцев в Украину», — рассказал премьер.
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По его словам, до начала полномасштабного вторжения в Украине официально было около 10 млн трудоустроенных и 10,5 млн пенсионеров.
«В первые месяцы вторжения мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. У нас есть цель — восстановить количество рабочих мест, после завершения войны количество работников должно обеспечивать достойное социальное обеспечение нашим пенсионерам», — рассказал премьер.
«Красные» линии
Шмыгаль заявил, что нужно создавать рабочие места, возвращать людей в белую экономику, повышать уровень зарплаты и платить больше налогов и сборов в бюджет.
«Это цели, над которыми мы работаем. Они уже почти на выходе. Они на просчете с экспертами, с военными. Не может быть, что кто-то откупился от защиты родины. Это ключевой принцип, это красная линия. Должны быть прозрачные понятные правила бронирования и ответ: почему забронирован работник и не воюет, какой вклад он вносит в поддержку государства. Думаю, что в ближайшее время мы их введем. Это не будет ничего сенсационного, это будут изменения существующих параметров бронирования», — добавил премьер.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о принципе «воюй или работай», который включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.
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