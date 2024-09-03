Экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести в этом году, — Гетманцев — Finance.ua
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Экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести в этом году, — Гетманцев

Казна и Политика
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Экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести в этом году, — Гетманцев
Экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести в этом году, — Гетманцев
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что экономическое бронирование от мобилизации в Украине может быть введено до конца текущего года. Это решение может принести в бюджет в месяц около 8 миллиардов гривен.
В интервью РБК-Украина он отметил, что «это сложное социально-политическое решение».
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«Такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически провести. Это очень социально чувствительный вопрос», — пояснил Гетманцев.
По его словам, в Минфине подсчитали, что ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составить около 8 млрд гривен с учетом того, что большинство военнообязанных будут получать по 35 тысяч гривен.
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«Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера „белой“ зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования — то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выводу зарплат из „тени“. И в этом контексте — это правильное решение», — считает нардеп.
В то же время он указал, что сумма от экономического бронирования, на которую может рассчитывать бюджет, не определена.
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В августе стало известно, что в Верховной Раде были разработаны три концепции экономического бронирования от мобилизации. Варианты, предложенные законодателями, предусматривают: уплату специального сбора за бронирование работников; бронирование на основании заработной платы; смешанную модель бронирования.
По материалам:
УНІАН
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