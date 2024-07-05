В Раду внесли новый законопроект об экономическом бронировании — Finance.ua

В Раду внесли новый законопроект об экономическом бронировании Сегодня 12:02 — Личные финансы

В Раду внесли новый законопроект об экономическом бронировании

В Верховную Раду внесли еще один законопроект об «экономическом бронировании» работников за 20 400 грн. Рассказываем, что предполагается согласно предложениям в новых документах.

Как говорится в пояснительной записке к проекту Закона № 11 332−2 , в Украине существует реальная потребность усовершенствования процедуры бронирования в период мобилизации и введенного военного времени.

Критерии бронирования в законопроекте

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют бронирование военнообязанных работников, уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных в сумме, равной размеру 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — сейчас это 20 400 грн .

. Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые уплачивают Единый социальный взнос более чем эквивалент 5 минимальных заработных плат (40 000 грн) .

. Учреждения, которые бронируют сотрудников, должны иметь штатную численность работников от 10 человек. Из них забронировать можно будет до 50% количества призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе работающих по трудовым договорам).



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Что это даст

Согласно документу, принятие законопроекта будет способствовать:

укреплению экономической стабильности и жизнедеятельности населения в условиях особого периода;

повышению уровня национальной безопасности и обороноспособности государства, в том числе, путем устойчивого развития хозяйствующих субъектов и промышленного производства, в условиях военного положения;



увеличению поступлений в государственный бюджет Украины, которые могут быть направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Справка Finance.ua

по словам нардепа Дмитрия Наталухи, экономическое бронирование решает два вопроса: позволяет забронировать технологических специалистов и иметь около 200 миллиардов в год;

о справедливости бронирования он отмечает, что «Война сама по себе очень сильно несправедливое явление. И нам приходится просто искать менее несправедливое решение среди других несправедливых решений. Вот с чем мы действительно имеем дело».

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