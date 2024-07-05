В Раду внесли новый законопроект об экономическом бронировании — Finance.ua

В Раду внесли новый законопроект об экономическом бронировании
В Верховную Раду внесли еще один законопроект об «экономическом бронировании» работников за 20 400 грн. Рассказываем, что предполагается согласно предложениям в новых документах.
Как говорится в пояснительной записке к проекту Закона № 11 332−2, в Украине существует реальная потребность усовершенствования процедуры бронирования в период мобилизации и введенного военного времени.
Критерии бронирования в законопроекте
- Субъекты хозяйствования, которые осуществляют бронирование военнообязанных работников, уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных в сумме, равной размеру 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — сейчас это 20 400 грн.
- Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые уплачивают Единый социальный взнос более чем эквивалент 5 минимальных заработных плат (40 000 грн).
- Учреждения, которые бронируют сотрудников, должны иметь штатную численность работников от 10 человек. Из них забронировать можно будет до 50% количества призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе работающих по трудовым договорам).
Что это даст
Согласно документу, принятие законопроекта будет способствовать:
- укреплению экономической стабильности и жизнедеятельности населения в условиях особого периода;
- повышению уровня национальной безопасности и обороноспособности государства, в том числе, путем устойчивого развития хозяйствующих субъектов и промышленного производства, в условиях военного положения;
- увеличению поступлений в государственный бюджет Украины, которые могут быть направлены на нужды Вооруженных сил Украины.
Справка Finance.ua
- по словам нардепа Дмитрия Наталухи, экономическое бронирование решает два вопроса: позволяет забронировать технологических специалистов и иметь около 200 миллиардов в год;
- о справедливости бронирования он отмечает, что «Война сама по себе очень сильно несправедливое явление. И нам приходится просто искать менее несправедливое решение среди других несправедливых решений. Вот с чем мы действительно имеем дело».
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