Чи може економічне бронювання бути справедливим — нардеп Сьогодні 16:02

Чи може економічне бронювання бути справедливим — нардеп

Відсутність економічного бронювання має суттєвий вплив на ринок. Про це в етері Громадського радіо розповів Дмитро Наталуха, юрист, правозахисник, голова Комітету з питань економічного розвитку ВРУ, народний депутат, член фракції «Слуга народу».

«Відсутність цього інструментарію (економічного бронювання — ред.) має свій ефект і на ринок. За офіційно непідтвердженими даними, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. Щоденно. Не кажучи вже про кількість звільнень з робочих місць для того, щоб працювати неофіційно і не „світитися“ у реєстрах». Це деморалізація реального сектору економіки. Вона має негативні наслідки, — пояснює голова Комітету з питань економічного розвитку ВРУ.

Дмитро Наталуха додає, що економічне бронювання розглядає компанії з точки стратегічності їх ресурсів, у тому числі сплати податків до державного бюджету.

«Економічне бронювання не має на меті скасувати дві постанови щодо стратегічного бронювання. Якщо подивитися на компанії з точки зору стратегічності їхніх ресурсів, наприклад, сплати податків до державного бюджету, то не до кінця зрозуміло, чому не можна дати їм можливість забронювати своїх критичних працівників. Якщо бронювання виступає гарантією того, що компанія продовжуватиме платити не менше, ніж вона платила до цього. То чому не дати таку можливість цій компанії, тим самим прогарантувавши подачі зобов’язань», — каже юрист.

Переваги економічного бронювання

На думку нардепа, економічне бронювання здатне запропонувати вихід із ситуації щодо наближення ротації.

За його словами, збільшити кількість машин на фронті можливо шляхом щонайменше двох факторів: спеціалісти та гроші. Він вважає, що економічне бронювання розв’язує обидва питання. Тобто, дозволяє забронювати технологічних спеціалістів та мати десь 200 мільярдів на рік.

«Чим більше ми наситимо фронт технічними, матеріально-технічними засобами, машинами, тим більше вивільниться особового складу. Це значить, що у них з’явиться реальна можливість піти на ротацію навіть без істотного збільшення кількості особового складу.

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У цьому контексті економічне бронювання контрінтуїтивно здатне наблизити момент цієї ротації. Інше питання в тому, як той самий уряд розпорядиться тими ресурсами, які будуть залучені шляхом економічного бронювання", — зазначив Наталуха.

Про критерії

Нардеп Наталуха говорить, що законотворці спробували повністю відмовитися від всіх критеріїв у будуванні моделі щодо бронювання, бо кожного разу вони впирались у несправедливість.

«Війна сама по собі дуже сильно несправедливе явище. І нам доводиться просто шукати найменш несправедливе рішення серед інших несправедливих рішень. От з чим ми насправді маємо справу», — каже нардеп.

За його словами, вони дійшли до моделі, яка виглядає наступним чином:

«Будь-яка компанія має право самостійно визначити, який співробітник має бути заброньований, незалежно від того, яку зарплату цей співробітник отримає та незалежно від того, яку посаду він займає. Це виключно дискреція самого роботодавця, який говорить, що йому потрібна ця і ця людина. За них щомісячно сплачується збільшений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень. Це єдине, що є з критеріальності», — зауважує нардеп.

Крім того, за підрахунками, у разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням, бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі.

hromadske За матеріалами:

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