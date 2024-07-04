Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики — Finance.ua

Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики Сегодня 11:02 — Личные финансы

Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики

На время военного положения для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также критически важных предприятий правительство ввело систему бронирования. Она позволяет ключевым работникам получить бронь.

Как же критически важным предприятиям забронировать сотрудников — рассказали в Минэкономики.

Для государственных органов:

Предоставление списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования. Согласованные списки передаются Минэкономики для принятия решения о бронировании. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган. Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

Подача предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган. Согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия. Согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган. Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет уведомление в ТЦК и СП.

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Алгоритм бронирования через Портал Дія (Порядок № 76)

Внесение информации о предприятии через Портал Дія. Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый список. Предприятие представляет через Портал Дія список военнообязанных работников. Автоматическая сверка данных о военнообязанных. Автоматическое бронирование в случае соответствия данных. Формирование выписки о бронировании средствами Портала Дія.

Алгоритм определения предприятия критически важным (Порядок № 76)

Соответствие предприятия не менее трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т. п. ). Упрощенный порядок для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки).

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