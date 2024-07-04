Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики — Finance.ua

Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики
На время военного положения для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также критически важных предприятий правительство ввело систему бронирования. Она позволяет ключевым работникам получить бронь.
Как же критически важным предприятиям забронировать сотрудников — рассказали в Минэкономики.
Для государственных органов:
- Предоставление списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования.
- Согласованные списки передаются Минэкономики для принятия решения о бронировании.
- Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
- Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.
Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:
- Подача предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган.
- Согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия.
- Согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
- Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
- Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет уведомление в ТЦК и СП.
Алгоритм бронирования через Портал Дія (Порядок № 76)
- Внесение информации о предприятии через Портал Дія.
- Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый список.
- Предприятие представляет через Портал Дія список военнообязанных работников.
- Автоматическая сверка данных о военнообязанных.
- Автоматическое бронирование в случае соответствия данных.
- Формирование выписки о бронировании средствами Портала Дія.
Алгоритм определения предприятия критически важным (Порядок № 76)
- Соответствие предприятия не менее трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности
и т. п.).
- Упрощенный порядок для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки).
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