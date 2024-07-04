Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики — Finance.ua
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Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики

Личные финансы
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Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики
Как критически важным предприятиям забронировать сотрудников: инструкция Минэкономики
На время военного положения для обеспечения бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также критически важных предприятий правительство ввело систему бронирования. Она позволяет ключевым работникам получить бронь.
Как же критически важным предприятиям забронировать сотрудников — рассказали в Минэкономики.

Для государственных органов:

  1. Предоставление списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования.
  2. Согласованные списки передаются Минэкономики для принятия решения о бронировании.
  3. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
  4. Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

  1. Подача предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган.
  2. Согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия.
  3. Согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
  4. Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Минобороны и государственный орган.
  5. Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет уведомление в ТЦК и СП.
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Алгоритм бронирования через Портал Дія (Порядок № 76)

  1. Внесение информации о предприятии через Портал Дія.
  2. Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый список.
  3. Предприятие представляет через Портал Дія список военнообязанных работников.
  4. Автоматическая сверка данных о военнообязанных.
  5. Автоматическое бронирование в случае соответствия данных.
  6. Формирование выписки о бронировании средствами Портала Дія.

Алгоритм определения предприятия критически важным (Порядок № 76)

  1. Соответствие предприятия не менее трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т. п.).
  2. Упрощенный порядок для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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