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Экономическое бронирование от мобилизации — Вениславский рассказал подробности

Казна и Политика
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Экономическое бронирование от мобилизации — Вениславский рассказал подробности
Экономическое бронирование от мобилизации — Вениславский рассказал подробности
В настоящее время вопрос экономического бронирования рассматривается, впрочем, наработанных алгоритмов пока нет.
Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.
«Вопрос экономического бронирования рассматривается. Он с точки зрения многих представителей исполнительной власти актуален, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет», — заявил Вениславский.

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В частности, он отметил, что этот вопрос вряд ли безболезненно пройдет в парламенте из-за своей сенситивности, а также последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции. В связи с чем, вероятно, экономическое бронирование не будет введено в краткосрочной перспективе.
«Например, как я уже неоднократно говорил, по-моему, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке», — пояснил народный депутат.

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По словам Вениславского, введение экономического бронирования позволило бы стимулировать развитие экономики и обеспечить поступление налогов, за которые, например, будет закупаться оружие, выплачиваться заработная плата и денежное довольствие наших бойцов.
«Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу», — отметил Вениславский.
По материалам:
РБК-Україна
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