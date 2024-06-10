Экономическое бронирование от мобилизации — Вениславский рассказал подробности Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Экономическое бронирование от мобилизации — Вениславский рассказал подробности

В настоящее время вопрос экономического бронирования рассматривается, впрочем, наработанных алгоритмов пока нет.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина

«Вопрос экономического бронирования рассматривается. Он с точки зрения многих представителей исполнительной власти актуален, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет», — заявил Вениславский.

В частности, он отметил, что этот вопрос вряд ли безболезненно пройдет в парламенте из-за своей сенситивности, а также последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции. В связи с чем, вероятно, экономическое бронирование не будет введено в краткосрочной перспективе.

«Например, как я уже неоднократно говорил, по-моему, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке», — пояснил народный депутат.

По словам Вениславского, введение экономического бронирования позволило бы стимулировать развитие экономики и обеспечить поступление налогов, за которые, например, будет закупаться оружие, выплачиваться заработная плата и денежное довольствие наших бойцов.

«Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу», — отметил Вениславский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.