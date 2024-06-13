Экономическое бронирование может приносить в бюджет до 320 миллиардов в год — Finance.ua

Экономическое бронирование может приносить в бюджет до 320 миллиардов в год Сегодня 09:38 — Казна и Политика

Экономическое бронирование может приносить в бюджет до 320 миллиардов в год

В случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире «Украинской правды».

«По нашим расчетам, если примут модель бронирования без ФЛП, то бюджет может получать где-то 200 миллиардов гривен в год. Если с физическими лицами предпринимателей — это где-то 320 миллиардов гривен», — заявил он.

Наталуха отметил, что в зависимости от того, будет ли популярен этот инструмент, цифры поступлений могут расти или падать.

Он добавил, что если бизнес будет вкладывать ставки бронирования в стоимость своей продукции, то всех будут ожидать негативные последствия удорожания.

Економічна Правда По материалам:

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