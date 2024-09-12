Дефицит на рынке труда: Гетманцев назвал проблемные факторы — Finance.ua

Дефицит на рынке труда: Гетманцев назвал проблемные факторы Сегодня 17:01 — Личные финансы

Дефицит на рынке труда: Гетманцев назвал проблемные факторы

Рынок труда оживляется, но его продолжают сдерживать структурная безработица и нехватка работников.

Интересными инсайтами рынка труда из последнего макроэкономического обзора НБУ поделился председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По оценкам Нацбанка, со стабилизацией ситуации в энергетике спрос на рабочую силу в августе оживился, что подкрепляется ростом количества новых вакансий и улучшением оценок предприятий относительно количества работающих.

Однако предложение рабочей силы оставалось ограниченным из-за влияния войны.

Количество новых резюме является наименьшим за последние 4 года. Сторонние исследования, в частности ИЭД, фиксируют новые максимумы дефицита, прежде всего квалифицированных работников. Согласно опросу центра Разумкова, среди основных проблемных факторов на рынке труда фигурируют: мобилизация (73% опрошенных), дефицит кадров (54%), отток человеческих ресурсов за границу (48%). Согласно опросу ФЛП от ЕБА, 64% предприятий назвали мобилизацию фактором, оказывающим наибольшее негативное влияние на бизнес. Внешняя миграция также продолжает оказывать давление на рынок труда. По данным ООН, на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины достигло 6.7 млн ​​человек (с начала года выросло почти на 400 тыс. человек). Больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 млн), Польше (976 тыс.) и Чехии (361 тыс.). Одновременно уровень безработицы остается существенным, что говорит о его структурной составляющей (связанной со структурными изменениями в экономике, потоками миграции). НБУ несколько улучшил прогноз уровня безработицы по методологии МОТ в 2024 году с 14,2 до 13,9% (18,2% оценка за 2023 год). Однако это все еще заметно выше, чем до войны (9,8%). При этом наблюдаются существенные диспропорции в занятости по регионам. По опросу КМИС, значительные сложности с поиском работы отмечают жители прифронтовых областей, что вместе с ограниченным доступом к обучению по повышению квалификации удерживает их от поиска работы (только 13% опрошенных в прифронтовых областях не имеют работы и ищут ее и еще 7% планируют открытие собственного бизнеса).

Для наемных работников хорошая новость в том, что дефицит кадров подталкивает конкуренцию за человеческие ресурсы и, соответственно, стимулирует рост заработных плат, которые по итогам первого полугодия выросли на 17,7% в реальном измерении (год к году), опередив довоенный уровень. Впрочем, это сдерживает производственную активность и экономическое восстановление.

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По мнению Гетманцева, смягчение ситуации на рынке труда, поиск баланса между потребностями в человеческих ресурсах сектора безопасности и обороны и экономики в целом является одним из топ-вызовов на сегодняшний день. Запуск экономического бронирования — сверхсложный вопрос, все это время вызывающий справедливый общественный резонанс.

«Последнее в списке, но не последнее по значению — вопрос стимулов для возвращения наших граждан, выехавших из страны из-за войны, а также привлечения трудовых мигрантов из третьих дружественных стран. Очевидно, что это вопрос на „после войны“. При этом понимаю весь скепсис в обществе о возвращении наших „внешних“ мигрантов… Скажу так, не все, кто уехал — останутся за границей, часть — с окончанием войны и началом восстановления — вернется. Мы должны дополнительно стимулировать этот процесс», — резюмировал нардеп.

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