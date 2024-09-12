В каких отраслях сейчас больше всего растут зарплаты — исследование Сегодня 08:01 — Личные финансы

В каких отраслях сейчас больше всего растут зарплаты — исследование

Наибольший рост зарплат сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.

Наибольший рост зарплат в августе произошел в категории «Транспорт, автобизнес» (+5% к июлю, 30 тыс.), которая входит в топ наименее конкурентных среди соискателей категорий. Вероятно, так работодатели пытаются конкурировать за соискателей.

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Также выросли средние зарплаты в вакансиях по категориям:

«Телекоммуникации и связь» — 24 тыс., +4% к июлю;

«Финансы, банк» — 19 тыс., +3%;

«Дизайн, творчество» — 22,5 тыс., +3%;

«Секретариат, делопроизводство, АХО» — 19 тыс., +3%;

«Юриспруденция» — 20,5 тыс., +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 21,5 тыс., +2%.

В августе самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы ІТ и специалистов в Силы обороны) получали:

эндодонтисты (55 000 грн),

водители-международники (50 000 грн),

керамисты (47 500),

медиапродюсеры,

рихтовщики (45 000 грн),

риелторы (40 000 грн),

мастера СТО (37 500 грн),

администраторы кафе (37 000 грн),

региональные менеджеры (36 500 грн),

внутренние аудиторы (36 250 грн).

Справка Finance.ua:

средняя зарплата в Украине на 2024 год, по данным Госстата, составляет 21 тыс. грн;

если человек со средней зарплатой будет откладывать на покупку последнего «айфона» около 20% (4 200 грн), то собрать на iPhone 16 базовой версии можно за восемь месяцев;

как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Так, долларовая зарплата превысила довоенный уровень.



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