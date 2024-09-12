В каких отраслях сейчас больше всего растут зарплаты — исследование
Наибольший рост зарплат сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.
Об этом свидетельствует исследование рынка от Work.ua
Наибольший рост зарплат в августе произошел в категории «Транспорт, автобизнес» (+5% к июлю, 30 тыс.), которая входит в топ наименее конкурентных среди соискателей категорий. Вероятно, так работодатели пытаются конкурировать за соискателей.
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Также выросли средние зарплаты в вакансиях по категориям:
- «Телекоммуникации и связь» — 24 тыс., +4% к июлю;
- «Финансы, банк» — 19 тыс., +3%;
- «Дизайн, творчество» — 22,5 тыс., +3%;
- «Секретариат, делопроизводство, АХО» — 19 тыс., +3%;
- «Юриспруденция» — 20,5 тыс., +2%;
- «Медицина, фармацевтика» — 21,5 тыс., +2%.
В августе самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы ІТ и специалистов в Силы обороны) получали:
- эндодонтисты (55 000 грн),
- водители-международники (50 000 грн),
- керамисты (47 500),
- медиапродюсеры,
- рихтовщики (45 000 грн),
- риелторы (40 000 грн),
- мастера СТО (37 500 грн),
- администраторы кафе (37 000 грн),
- региональные менеджеры (36 500 грн),
- внутренние аудиторы (36 250 грн).
Справка Finance.ua:
- средняя зарплата в Украине на 2024 год, по данным Госстата, составляет 21 тыс. грн;
- если человек со средней зарплатой будет откладывать на покупку последнего «айфона» около 20% (4 200 грн), то собрать на iPhone 16 базовой версии можно за восемь месяцев;
- как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Так, долларовая зарплата превысила довоенный уровень.
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