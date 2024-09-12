В каких отраслях сейчас больше всего растут зарплаты — исследование — Finance.ua
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В каких отраслях сейчас больше всего растут зарплаты — исследование

Личные финансы
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В каких отраслях сейчас больше всего растут зарплаты — исследование
В каких отраслях сейчас больше всего растут зарплаты — исследование
Наибольший рост зарплат сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.
Об этом свидетельствует исследование рынка от Work.ua
Наибольший рост зарплат в августе произошел в категории «Транспорт, автобизнес» (+5% к июлю, 30 тыс.), которая входит в топ наименее конкурентных среди соискателей категорий. Вероятно, так работодатели пытаются конкурировать за соискателей.

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Также выросли средние зарплаты в вакансиях по категориям:
  • «Телекоммуникации и связь» — 24 тыс., +4% к июлю;
  • «Финансы, банк» — 19 тыс., +3%;
  • «Дизайн, творчество» — 22,5 тыс., +3%;
  • «Секретариат, делопроизводство, АХО» — 19 тыс., +3%;
  • «Юриспруденция» — 20,5 тыс., +2%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 21,5 тыс., +2%.
В августе самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы ІТ и специалистов в Силы обороны) получали:
  • эндодонтисты (55 000 грн),
  • водители-международники (50 000 грн),
  • керамисты (47 500),
  • медиапродюсеры,
  • рихтовщики (45 000 грн),
  • риелторы (40 000 грн),
  • мастера СТО (37 500 грн),
  • администраторы кафе (37 000 грн),
  • региональные менеджеры (36 500 грн),
  • внутренние аудиторы (36 250 грн).

Справка Finance.ua:

  • средняя зарплата в Украине на 2024 год, по данным Госстата, составляет 21 тыс. грн;
  • если человек со средней зарплатой будет откладывать на покупку последнего «айфона» около 20% (4 200 грн), то собрать на iPhone 16 базовой версии можно за восемь месяцев;
  • как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Так, долларовая зарплата превысила довоенный уровень.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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