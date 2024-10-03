В Госзанятости назвали дефицитные профессии — Finance.ua

В Госзанятости назвали дефицитные профессии Сегодня 10:06 — Личные финансы

В Госзанятости назвали дефицитные профессии

Из-за нехватки кадров на рынке труда Украины наблюдается ситуация, когда предложений работы значительно больше, чем соискателей. В одной из отраслей вакансии пользуются таким низким спросом, что конкурировать приходится не соискателям, а работодателям.

На украинском рынке труда сохраняется тенденция дефицита кадров в результате полномасштабной войны. Из-за миграции населения и мобилизации не хватает как квалифицированных специалистов, так и представителей рабочих профессий.

В Государственной службе занятости (ГСЗ) сообщили, что на сегодняшний день дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности, во временном размещении и организации питания, строительстве и здравоохранении.

В ряде отраслей вакансии долго остаются «открытыми» из-за низкого спроса среди кандидатов.

Согласно данным статистики ГСЗ на сентябрь 2024, количество предложений работы было где-то вдвое выше численности соискателей по таким видам экономической деятельности:

Перерабатывающая промышленность (вакансий — 10 751, соискателей — 9132);

Образование, в частности дошкольное и общее среднее (вакансий — 9013, соискателей — 5348);

Транспорт, в том числе грузовой, пассажирский, железнодорожный, автомобильный (вакансий — 2664, соискателей — 1454);

Строительство (вакансий — 1565, соискателей — 1383);

Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания (вакансий — 1505, соискателей — 1167);

Производство одежды (вакансий — 1061, соискателей — 566);

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (вакансий — 908, соискателей — 371);

Производство мебели (вакансий — 572, соискателей — 233).

В топе отраслей с наименьшим спросом среди соискателей — «Транспорт, автобизнес». Как отмечают на Work.ua, в этой категории наблюдается рост заработной платы, вероятно, таким образом, работодатели соревнуются за работников.

К примеру, в сентябре на портале насчитывалось 4480 вакансий «водитель» со средней зарплатой в 27,5 тыс. грн. За месяц она выросла на 500 грн (в августе — 27 тыс. грн), а всего за год — на 22%.

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