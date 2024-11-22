В МВФ объяснили улучшение прогноза роста ВВП Украины на 2024 год — Finance.ua
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В МВФ объяснили улучшение прогноза роста ВВП Украины на 2024 год

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В МВФ объяснили улучшение прогноза роста ВВП Украины на 2024 год
В МВФ объяснили улучшение прогноза роста ВВП Украины на 2024 год
Команда Международного валютного фонда улучшила прогноз экономического роста для Украины на этот год, поскольку показатели украинской экономики за предыдущие два квартала оказались лучше, чем ожидалось.
Об этом сказала директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак.
Комментируя изменения в оценках по ВВП Украины с 3% до 4% по итогам текущего года, представитель МВФ сказала: «Команда (МВФ — ред.) действительно пересмотрела прогноз роста».
По ее словам, причинами пересмотра стали «лучше ожидаемых результаты во втором и третьем кварталах этого года».
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Казак отметила, что это «свидетельствует о сохранении устойчивости экономики несмотря на очень и очень сложные обстоятельства».
Она также подчеркнула, что по результатам шестого пересмотра Программы EFF для Украины МВФ оценил продуктивность усилий украинской стороны как очень высокую. Были достигнуты все количественные критерии эффективности и структурные маяки по состоянию на конец сентября.
Кроме того, отметила она, между МВФ и Украиной достигнуты дополнительные договоренности относительно ряда стратегий и реформ, чтобы поддержать макроэкономическую стабильность во время войны.
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В то же время представитель МВФ отметила, что перспективы для Украины остаются неопределенными, война рф продолжает нести значительный ущерб населению, экономике и инфраструктуре страны.
Как сообщалось ранее, исполнительный совет МВФ соберется для рассмотрения результатов шестого пересмотра программы EFF для Украины и принятия решения о выделении очередного транша в ближайшие недели.
По материалам:
Укрінформ
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