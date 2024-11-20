Курс доллара, ВВП, дефицит бюджета: в МВФ подвели итоги работы миссии в Украине — Finance.ua

Курс доллара, ВВП, дефицит бюджета: в МВФ подвели итоги работы миссии в Украине Сегодня 08:00 — Валюта

Курс доллара, ВВП, дефицит бюджета: в МВФ подвели итоги работы миссии в Украине

Миссия Международного валютного фонда по шестому пересмотру программы EFF завершила работу.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели. После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 834,9 млн СПЗ (около 1,1 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 9,8 млрд долл. США.

Экономика Украины

В МВФ подчеркнули, что экономика Украины демонстрирует устойчивость, несмотря на разрушительные последствия полномасштабной войны, которая длится уже 1000 дней.

По прогнозу Фонда, рост реального ВВП в 2024 году составит 4%. МВФ ожидает, что в следующем году восстановление экономики замедлится до 2,5−3,5%, учитывая повреждение энергетической инфраструктуры и нехватку рабочей силы из-за последствий войны. Однако риски остаются чрезвычайно высокими ввиду неопределенности интенсивности и продолжительности войны, в частности дальнейших атак россии на энергетическую инфраструктуру.

Курс

В МВФ отметили, что с учетом рисков роста инфляции, пауза в цикле смягчения монетарной политики уместна. При дальнейшем росте ценового давления сверх прогноза и угрозе разбалансирования инфляционных ожиданий ужесточение политики может оправдаться. Возможности для смягчения политики могут возобновиться по мере ослабления инфляционного давления.

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Обменный курс должен и дальше выполнять роль амортизатора шоков и приспосабливаться к фундаментальным рыночным изменениям, а международные резервы — поддерживаться на достаточном уровне, учитывая риски. НБУ важно сохранить взвешенный и поэтапный подход к смягчению валютных ограничений. Валютная либерализация также должна согласовываться с общим направлением монетарной политики.

Финансовый сектор

Фонд отмечает, что финансовый сектор остается стабильным и ликвидным, а темпы реформ — быстрыми, невзирая на вызовы военного положения.

Для сохранения финансовой стабильности и повышения готовности сектора к потенциальным шокам приоритетным является укрепление системы оздоровления банков, планирование на случай непредвиденных ситуаций и дальнейшее углубление риск-ориентированного надзора.

Дефицит бюджета

По прогнозу Фонда, дефицит государственного бюджета в 2025 году будет оставаться значительным (около 19% ВВП), учитывая необходимость осуществления расходов на оборонные нужды.

Важную роль будет играть инициатива стран Большой семерки (G7) по предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд дол. США в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Реализация этой инициативы критически важна для поддержания макроэкономической стабильности, отмечает МВФ.

В то же время украинские власти будут продолжать усилия по мобилизации внутренних доходов. Реализация Национальной стратегии доходов (НДС), включая повышение уровня налоговой дисциплины, остается ключевым элементом восстановления фискальной устойчивости, улучшения бизнес-климата и выполнения критериев вступления в ЕС.

В МВФ отмечают, что риски для бюджета остаются высокими, поэтому власти должны быть готовы реагировать на фискальные шоки широкомасштабными, долговременными и эффективными мерами, такими как повышение основной ставки НДС.

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