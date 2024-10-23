Каким будет курс доллара к гривне к 2029 году: прогноз МВФ — Finance.ua

Каким будет курс доллара к гривне к 2029 году: прогноз МВФ Сегодня 12:03 — Валюта

Каким будет курс доллара к гривне к 2029 году: прогноз МВФ

Международный валютный фонд опубликовал свежие прогнозы по мировой экономике. Как прогнозирует фонд, в следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине будет составлять 45,0 грн/доллар. А в 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO).

Согласно документу, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2024 год — 41,0 грн/доллар;

2025 год — 45,0 грн/доллар;

2025 год — 46,8 грн/доллар;

2027 год — 48,6 грн/доллар;

2028 год — 50,2 грн/доллар;



2029 год — 51,7 грн/доллар.

Напомним, в апреле этого года МВФ прогнозировал, что среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2024 год — 41,0 грн/доллар;

2025 год — 45,8 грн/доллар;

2025 год — 48,6 грн/доллар;

2027 год — 50,4 грн/доллар;

2028 год — 52,1 грн/доллар;

2029 год — 54,1 грн/доллар.

Это означает, что Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне.

Также, по прогнозам МВФ, показатель экономического роста Украины по итогам 2024 года составит 3,0%, в то время как в следующем году снизится до 2,5%. МВФ ухудшил прогноз для ВВП Украины на 2025 год — с 6,5% в апрельском докладе до 2,5% в нынешнем выпуске WEO. Показатель безработицы уменьшится с 19,1 в 2023 году до 14,2 в 2024 году. В следующем году он прогнозируется на уровне 12,7. Баланс текущего счета Украины изменится с минус 5,4 в прошлом году до минус 8,1 по итогам нынешнего. В 2025 году этот показатель может достичь минус 14,3.

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