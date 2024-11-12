Транш от МВФ в $1,1 млрд: к шестому пересмотру Украина должна выполнить четыре структурных маяка — Finance.ua
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Транш от МВФ в $1,1 млрд: к шестому пересмотру Украина должна выполнить четыре структурных маяка

Казна и Политика
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Транш от МВФ в $1,1 млрд: к шестому пересмотру Украина должна выполнить четыре структурных маяка
Транш от МВФ в $1,1 млрд: к шестому пересмотру Украина должна выполнить четыре структурных маяка
В понедельник, 11 ноября, миссия Международного валютного фонда начала подготовку шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной. По результатам пересмотра, Украина может получить еще один транш от МВФ в размере $1,1 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Миссия МВФ продлится в следующие дни в Киеве. Цель — обсуждение состояния выполнения Украиной условий программы EFF и подготовка к шестому пересмотру Меморандума об экономической и финансовой политике», — говорится в сообщении.
К шестому пересмотру Украина должна выполнить четыре структурных маяка:
  • провести обзор довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;
  • оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;
  • оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;
  • разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.
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«Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы удачно прошли уже пять пересмотров Программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получение следующего транша в размере около 1,1 млрд долларов США», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, что в Государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов США из 15,6 млрд долларов США, которые предусмотрены программой.
Потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет около $38,4 млрд.

Справка Finance.ua:

  • Украина получит от МВФ в 2025 году четыре транша на общую сумму $2,7 млрд вместо двух на $1,8 млрд, как планировалось ранее;
  • первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 г.), третий — $900 млн (декабрь 2023 г.), четвертый — $880 млн (март 2024 г.);
  • 23 октября шестой транш Международного валютного фонда в размере $1,1 млрд поступил в государственный бюджет Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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