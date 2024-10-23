Прогноз МВФ: в 2025 году госдолг Украины впервые превысит 100% ВВП — Finance.ua
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Прогноз МВФ: в 2025 году госдолг Украины впервые превысит 100% ВВП

Казна и Политика
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Прогноз МВФ: в 2025 году госдолг Украины впервые превысит 100% ВВП
Прогноз МВФ: в 2025 году госдолг Украины впервые превысит 100% ВВП
В 2025 году государственный долг Украины впервые составит более 100% валового внутреннего продукта. В этом году сумма долга будет находиться всего в 3−5% от этой отметки. При этом в ближайшие несколько лет, по прогнозам, задолженность уже не опустится ниже 100% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст Меморандума с МВФ.
Согласно базовому сценарию, государственный долг Украины составит в текущем году 95,6% ВВП, а в следующем году — 106,6%. При этом в 2026 году задолженность вырастет еще на один процентный пункт, по отношению к 2025-му. Хотя в 2027 году должна сократиться на 5 п.п. до 102,6%.
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Однако при отрицательном сценарии в этом году госдолг составит 97% ВВП. Он будет только расти в последующие годы. В частности, в 2025-м долговая нагрузка составит 117,5% ВВП, в 2026 — 132,1%, а в 2027 — аж 134,3% от объема валового внутреннего продукта государства.
Среди главных рисков, которые могут усилить долговую нагрузку, МВФ указывает на продолжительность и интенсивность войны, в том числе атаки на энергетическую инфраструктуру, которые влекут за собой снижение экономического потенциала Украины. Кроме того, среди факторов, которые негативно отразятся на долге, называют длительное ожидание финансовой поддержки от международных партнеров.
«Оба сценария (базовый и отрицательный. — Ред.) основываются на том, что доноры выполняют свои финансовые обязательства (в том числе в рамках инициативы G7). Задержки или нехватка средств могут привести, например, к сокращению социальных расходов или внутренней задолженности, что влечет за собой значительные экономические и социальные потрясения», — говорится в тексте документа.
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МВФ отмечает, что Украина успешно завершила масштабную реструктуризацию государственного долга в августе этого года на сумму около 20,5 млрд долларов (или примерно 24 млрд долларов с учетом капитализированных процентов). Это позволило снизить государственный и гарантированный долг Украины на 9 млрд долларов. Среди положительных новостей там также упомянули заверения G7 о предоставлении 50 миллиардов долларов многолетнего финансирования Украины.
Международный валютный фонд подчеркнул, что корректировка политики и более глубокие структурные реформы должны продолжаться в течение многих лет. Хотя там добавляют, что некоторые реформы в течение длительного периода могут повлиять на социальное напряжение.
По материалам:
РБК-Україна
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