В Минфине спрогнозировали, как госдолг Украины изменится в следующем году — Finance.ua

В Минфине спрогнозировали, как госдолг Украины изменится в следующем году Сегодня 15:03 — Казна и Политика

В Минфине спрогнозировали, как госдолг Украины изменится в следующем году

В Министерстве финансов ожидают сокращения государственного долга в 2025 году со 100,5% до 97% ВВП.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украины сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновника, в номинальном измерении внешняя и внутренняя задолженность Украины по итогам следующего года составит 8,2 трлн грн.

«Конечно, это существенный показатель. Но не надо забывать, что мы — воюющая страна. Поэтому на нынешнем этапе вопрос долгов стоит только в контексте возможности их обслуживания и погашения в краткосрочный период», — пояснил Марченко.

Он напомнил, что Украина недавно провела очередную успешную реструктуризацию задолженности, в результате чего ей удалось списать почти 40% своих долгов.

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«Благодаря удачным переговорам с кредиторами в ближайшей перспективе выплаты по погашению и обслуживанию госдолга будут минимальными», — заверил глава Минфина.

Напомним, 20 сентября в парламенте состоялось представление правительственного законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Документ сверстан с учетом прогнозируемого роста национального ВВП в 2024 году на 3,5%, в 2025-м — на 2,7%. Доходы общего фонда госбюджета в следующем году (без учета официальных трансфертов и грантов) предлагается утвердить в сумме 2007,4 млрд грн, расходы — 3643,6 млрд грн. Финансирование сектора безопасности и обороны запланировано на уровне 2,22 трлн. грн., или 26,3% от прогнозируемого ВВП.

Справка Finance.ua:

за два с половиной года полномасштабной войны государственный долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте в 2,3 раза (+3644 млрд грн), а в валютном эквиваленте — на 66% (+62 млрд долл.);

в августе Украина объявила об операции по обмену и запросе на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций.

Укрінформ По материалам:

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