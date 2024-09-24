В Минфине спрогнозировали, как госдолг Украины изменится в следующем году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине спрогнозировали, как госдолг Украины изменится в следующем году

Казна и Политика
48
В Минфине спрогнозировали, как госдолг Украины изменится в следующем году
В Минфине спрогнозировали, как госдолг Украины изменится в следующем году
В Министерстве финансов ожидают сокращения государственного долга в 2025 году со 100,5% до 97% ВВП.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украины сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Читайте также
По словам чиновника, в номинальном измерении внешняя и внутренняя задолженность Украины по итогам следующего года составит 8,2 трлн грн.
«Конечно, это существенный показатель. Но не надо забывать, что мы — воюющая страна. Поэтому на нынешнем этапе вопрос долгов стоит только в контексте возможности их обслуживания и погашения в краткосрочный период», — пояснил Марченко.
Он напомнил, что Украина недавно провела очередную успешную реструктуризацию задолженности, в результате чего ей удалось списать почти 40% своих долгов.
Читайте также
«Благодаря удачным переговорам с кредиторами в ближайшей перспективе выплаты по погашению и обслуживанию госдолга будут минимальными», — заверил глава Минфина.
Напомним, 20 сентября в парламенте состоялось представление правительственного законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Документ сверстан с учетом прогнозируемого роста национального ВВП в 2024 году на 3,5%, в 2025-м — на 2,7%. Доходы общего фонда госбюджета в следующем году (без учета официальных трансфертов и грантов) предлагается утвердить в сумме 2007,4 млрд грн, расходы — 3643,6 млрд грн. Финансирование сектора безопасности и обороны запланировано на уровне 2,22 трлн. грн., или 26,3% от прогнозируемого ВВП.

Справка Finance.ua:

  • за два с половиной года полномасштабной войны государственный долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте в 2,3 раза (+3644 млрд грн), а в валютном эквиваленте — на 66% (+62 млрд долл.);
  • в августе Украина объявила об операции по обмену и запросе на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.