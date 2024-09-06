Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после успешной реструктуризации долга — Finance.ua

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после успешной реструктуризации долга
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте к CCC+ с CCC- после успешного завершения реструктуризации еврооблигаций.
Эта реструктуризация охватила долг на сумму $24,3 млрд., включая $19,7 млрд. суверенных еврооблигаций и $0,7 млрд. гарантированного государством долга «Укравтодора». В результате было выпущено восемь новых еврооблигаций с основным долгом в $15,2 млрд.
Fitch присвоило новым облигациям рейтинг CCC, соответствующий ожидаемому суверенному РДЭ Украины в иностранной валюте. Это решение учитывает отсрочку выплат основного долга до 2029 года и умеренные купонные выплаты в ближайшие годы.
Агентство прогнозирует, что общий государственный долг Украины составит 89,6% ВВП в 2024 году, что ниже предыдущего прогноза в 92,5%. Однако Fitch предостерегает, что страна все еще сталкивается с существенными финансовыми вызовами из-за продолжающейся войны и зависимости от внешней помощи.
Несмотря на некоторые улучшения, долгосрочный РДЭ Украины в иностранной валюте остается на уровне «RD» (ограниченный дефолт). Fitch объясняет, что это связано с продолжающимся процессом реструктуризации дополнительных обязательств.
Эта ситуация подчеркивает сложность экономического положения Украины, балансирующую между финансовым восстановлением и продолжающимися военными вызовами.
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