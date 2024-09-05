Рост ВВП Украины ускорился, несмотря на отключения света: Минэкономики назвало причину — Finance.ua

Рост ВВП Украины ускорился, несмотря на отключения света: Минэкономики назвало причину Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Рост ВВП Украины ускорился, несмотря на отключения света: Минэкономики назвало причину

В июле 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины ускорился до 2,7% после 1,6% в июне. Это произошло из-за раннего сбора урожая в сельском хозяйстве благодаря погоде.

Об этом свидетельствует Мониторинг основных событий в экономике Украины Министерства экономики.

«В результате за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям», — говорится в сообщении.

График: Минэкономики

Как отметили в министерстве, в июле 2024 года экономика функционировала в режиме действия чрезвычайно жестких графиков веерных отключений электроэнергии из-за ее дефицита, что усложняло экономическую активность как предприятий на фоне роста расходов, так и потребителей товаров и услуг.

График: Минэкономики

Однако экономике удалось нивелировать негативное влияние дефицита электроэнергии благодаря:

высокому уровню адаптивности к сложным условиям функционирования и опыту реагирования на такие вызовы, в частности, наличию у отдельных производителей возможности обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту;

раннему началу сбора урожая озимых культур из-за погодного фактора;

стабильной работе Украинского морского коридора;

существенному бюджетному финансированию строительства инженерных сооружений.

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