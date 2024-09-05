Война заметно повлияла на работу более 60% украинского бизнеса — Finance.ua

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Война заметно повлияла на работу более 60% украинского бизнеса

Казна и Политика
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Война заметно повлияла на работу более 60% украинского бизнеса
Война заметно повлияла на работу более 60% украинского бизнеса
Более 60% представителей микро-, малого и среднего бизнеса констатируют существенное ухудшение экономических и финансовых показателей.
Об этом на презентации «Устойчивость украинского бизнеса во время полномасштабного вторжения», состоявшейся в Укринформе, сообщила доцент КНЭУ им. Вадима Гетьмана, доктор экономических наук Алла Иващенко.
Самая сложная ситуация, по ее словам, в прифронтовых областях — особенно в сегменте микро- и малого бизнеса. Предприятия постоянно сталкиваются с повреждением инфраструктуры, страдают от разрушения цепочек поставок, а также оттока кадров и нехватки материальных и финансовых ресурсов.
«При опросе более 60% малого и среднего бизнеса констатировали уменьшение показателей производства, продаж и количества клиентов. При этом более 33% респондентов в прифронтовых и почти 30% - в других областях Украины — сообщили о существенных потерях. Также следует отметить, что почти 20% опрошенных бизнесов находятся на грани закрытия. Худшая ситуация в сегменте микро- и малого бизнеса», — подчеркнула Иващенко.
По словам ученой, почти 72% предприятий столкнулись с ростом себестоимости продукции и услуг, что в 73% случаев привело к уменьшению доходности. При этом почти 61% предприятий вообще не инвестируют в развитие, что свидетельствует об отсутствии долгосрочного планирования из-за нехватки средств и снижения доходности.
Среди основных факторов, повлиявших на бизнес после полномасштабного российского вторжения, исследовательница назвала мобилизационные процессы и нехватку квалифицированной рабочей силы, а также проблемы со сбытом продукции и значительные затраты на энергоносители.
По материалам:
Укрінформ
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