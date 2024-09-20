Глобальный госдолг вырастет до 100% к концу десятилетия — МВФ Сегодня 09:30 — Мир

Глобальный госдолг вырастет до 100% к концу десятилетия — МВФ

Международный валютный фонд обращает внимание на существенный рост глобального госдолга в последние годы и прогнозирует, что эта тенденция сохранится, и он достигнет показателя 100% ВВП до конца нынешнего десятилетия.

Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

«Глобальный государственный долг значительно вырос за последние несколько лет на фоне того, как правительства боролись с последствиями пандемии, а также вызовами энергетической и продовольственной безопасности. Глобальный долг составил 93% ВВП в 2023 году и, по прогнозам, приблизится к 100% ВВП к концу нынешнего десятилетия», — отметила представитель Фонда.

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Она сказала, что в некоторых из крупнейших экономик, таких, как США и Китай, показатель госдолга будет расти быстрее, чем в годы до пандемии.

В то же время, по ее словам, ожидается, что государственный долг в странах Европы в целом стабилизируется, хоть и будет оставаться значительно выше допандемийного уровня.

Гопинат также предупредила о масштабах фискальных рисков: «Это хуже, чем вы думаете». Она подчеркнула, что экономические последствия высокого уровня долга нельзя игнорировать, особенно в развитых экономиках.

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В этой связи представитель Фонда отметила негативную роль мягкой фискальной политики, которая влияет на стоимость заимствований и, как следствие, на экономическую активность. Она подчеркнула, что для того чтобы фискальная стратегия была успешной как в экономическом, так и в политическом плане, она должна сосредотачиваться на росте, ограничениях и процессах на низовом уровне.

Укрінформ По материалам:

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