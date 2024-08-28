Госдолг Украины за месяц вырос на 3 млрд долларов — Finance.ua

Госдолг Украины за месяц вырос на 3 млрд долларов Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Госдолг Украины за месяц вырос на 3 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2024 года составил 6 трлн 374 млрд гривен или 155,36 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов

В июле 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд гривен, в долларовом эквиваленте долг увеличился на 3,20 млрд долларов.

По данным Минфина, сейчас госдолг растет в основном из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Большую часть долга Украины составляют займы, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.

В частности, с начала 2024 года на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась с 6,24% до 5,6%.

На валютные счета правительства в июле поступило 2,483 млрд долларов США. Из этой суммы:

2,197 млрд долларов от Международного валютного фонда;

286 млн долларов — от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и долг в иностранной валюте выплачено 185 млн долларов.

Средний курс вырос за месяц с 1,3% до 40,99 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

по данным Минфина, в течение июня 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и на 1,16 млрд долларов в долларовом эквиваленте. С начала года госдолг вырос на 6,84 млрд долларов;

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций. Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные нужды: оборону, социальную защиту и восстановление;

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине удалось избежать дефолта, который привел бы к утрате возможности привлекать какие-либо инвестиции государству и частному бизнесу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.